Власти Зеленодольска незаконно выделили деньги на Сабантуй в Новосибирске

Исполком Зеленодольского района незаконно выделил 2,4 млн рублей на празднование Сабантуя, который прошел в июне этого года в Новосибирске, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на УФАС по РТ.

Сообщается, что субсидии на проведение в Новосибирске Сабантуя по распоряжению исполкома Зеленодольского района выделил фонд поддержки и развития молодежи и спорта ЗМР «Ника». Однако после прокурорской проверки выяснилось, что деньги на Сабантуй были выделены из местного бюджета, без торгов и без учета требований федерального закона о закупках.

- За организацию праздника без конкурсных процедур должностное лицо оштрафовали на 30 тыс рублей, - говорится в сообщении.

Таким образом, исполком Зеленодольского района лишил подрядчика возможности получить субсидии на выполнение работ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что власти Казани нашли деньги на проведение Сабантуя в Париже в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов, как говорила ранее вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. Активист в середине августа обратился в ФАС, усомнившись в том, что деньги на проведение масштабного Сабантуя около Эйфелевой башни, который прошел 25 мая, были потрачены не из бюджета.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.