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Власти Зеленодольска незаконно выделили деньги на Сабантуй в Новосибирске

Власти Зеленодольска незаконно выделили деньги на Сабантуй в Новосибирске
16+
Фото: wikipedia.org

Исполком Зеленодольского района незаконно выделил 2,4 млн рублей на празднование Сабантуя, который прошел в июне этого года в Новосибирске, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на УФАС по РТ.

Сообщается, что субсидии на проведение в Новосибирске Сабантуя по распоряжению исполкома Зеленодольского района выделил фонд поддержки и развития молодежи и спорта ЗМР «Ника». Однако после прокурорской проверки выяснилось, что деньги на Сабантуй были выделены из местного бюджета, без торгов и без учета требований федерального закона о закупках.

- За организацию праздника без конкурсных процедур должностное лицо оштрафовали на 30 тыс рублей, - говорится в сообщении.

Таким образом, исполком Зеленодольского района лишил подрядчика возможности получить субсидии на выполнение работ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что власти Казани нашли деньги на проведение Сабантуя в Париже в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов, как говорила ранее вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. Активист в середине августа обратился в ФАС, усомнившись в том, что деньги на проведение масштабного Сабантуя около Эйфелевой башни, который прошел 25 мая, были потрачены не из бюджета.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.

Люция Кашапова, 29.11.2017, 12:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин29 ноября 2017, 12:24
Видимо в Зеленодольске денег тратить не на что? Лучше бы вложили их в благоустройство города или района.
0
6
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Горожанин29 ноября 2017, 12:29
Видимо решение о финансировании Сабантуя в Новосибирске принималось на уровне руководства РТ, а в район его спустили в приказном порядке. Руководство РТ, может хватит тратить бюджетные деньги на свои желания? Это ведь называется нецелевое их использование, а проще хищение.
0
5
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герцог29 ноября 2017, 12:35
Начальство надо ведь понять-одни проблемы, встречи, лица
Всех надо встретить как всегда-об этом учит заграница
Ведь взяли трошки для души-чтоб выглядить весьма достойно
Ведь раньше было так всегда-и было всё всегда спокойно
2
0
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Горожанин29 ноября 2017, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Видимо в Зеленодольске денег тратить не на что? Лучше бы вложили их в благоустройство города или района.
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Хотя бы въезд в город расширили до двух полос, а то 2 полосы в Казань, 1 из Казани. Символищно, но неудобно.
0
2
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лох29 ноября 2017, 12:44
А.В.Тыгин растет на глазах , его авторитет уже практически имеет федеральный масштаб,да,и никак иначе. Решение о проведении сабантуя в других областях России принимает Тыгин и сам же и финансирует(из бюджета ) ! Красавец и молодец , далеко пойдет,на зависть всем завистникам и злопыхателям.
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