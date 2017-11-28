Наверх
Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным
11:02, сегодня8
В Казани сгорел дом, пострадал ребенок-инвалид
10:54, сегодня
К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана
10:25, сегодня8
В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка
09:49, сегодня29
Как в Казани делают пластические операции по коррекции «азиатских глаз»
К Новому году власти Татарстана заказали 500 серебряных медалей за 2 млн рублей
08:59, сегодня6
Реклама
Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»
08:37, сегодня11
СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным
08:15, сегодня82
Все о детях, старении и сексе: Чему казанские женщины научились в Школе женского здоровья
Сегодня в Казани будет без осадков и -3 градуса
06:12, сегодня
В Казани загорелось заброшенное здание архива кинохроники
20:12, 28.11.20179
Министр сельского хозяйства РТ: фермеры у нас получают самые крупные субсидии в России
19:10, 28.11.201720
ТВ-3 запускает шоу нового формата «Чернобыль. Зона обсуждения»
Казанец на бульдозере опрокинулся в реку и утонул
18:47, 28.11.20177
В Казани задержанный в машине полиции дважды ударил сам себя ножом
17:59, 28.11.201728
В Казани ищут двух подростков, сбежавших из больницы
17:36, 28.11.20175
Сотрудник ProKazan.ru на один вечер стал сварщиком и понял, что ошибся с выбором профессии
19-летний хакер из Казани "разводил" на деньги школьников из РТ, обещая им хорошие отметки
17:30, 28.11.201711
В Татарстане инвалид предупредил полицию о термоядерной бомбе в Москве
17:19, 28.11.201715
Антимонопольщики заподозрили "ТАИФ" и "Татнефть" в сговоре и завышении цен на топливо
17:06, 28.11.201714
Мнение эксперта: где в Казани найти «правильный» стейк
В Казани директор фирмы расстрелял парней, напавших на него после замечания
16:59, 28.11.201756
В Челнах под окнами дома прохожие обнаружили тело мужчины с пробитой головой
16:47, 28.11.20175
Афиша громких событий: концерт лучшие песни ДДТ, Лепс и концерт Патрисии Каас в Казани
16:33, 28.11.2017
Завтра в Казани похолодает до 3 градусов
16:13, 28.11.20171
В Татарстане началась масштабная проверка УФСИН комиссией из Москвы
15:55, 28.11.201715
Верховный суд РТ оставил в силе приговор парню, избившему сотрудника ГИБДД на Жилплощадке
15:45, 28.11.20177
Правительство Татарстана займется распродажей имущества Татфондбанка и Интехбанка
15:31, 28.11.201711
Грузовик с бесплатной едой появился на улицах Казани
15:05, 28.11.201726
Путин пообещал выплачивать семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц
14:50, 28.11.201786
Афиша 27 ноября - 5 декабря: выставка елочных игрушек и ночь в стиле Victoria's Secret
14:36, 28.11.2017
В Роспотребнадзоре расскажут, как казанцам сэкономить за услуги ЖКХ
14:24, 28.11.20179
Мэр Иннополиса о работе в IT-городе, виртуальной помощнице и стоимости проезда на шаттле
14:19, 28.11.201713
СМИ: торговый центр «Кольцо» попал в список самых уродливых зданий России
14:16, 28.11.201734
В Нижнекамске нашли мертвым пропавшего подростка
13:36, 28.11.20173
В Набережных Челнах уволили 12 учителей татарского языка
13:14, 28.11.201760
В Татарстане мужчина курил в ванной и погиб, еще двое пострадали
12:51, 28.11.201712
СМИ: цены на бензин не станут расти до конца года‍
12:40, 28.11.201720
Центробанк уменьшил уставной капитал «Тимер банка» до 1 рубля‍
11:56, 28.11.201713
Татарстан потратит на видеонаблюдение 91 млн рублей
11:42, 28.11.201713
В Казани Porsche Cayenne без номеров протаранил Ford и уехал‍
11:35, 28.11.201720
Активисты попросили Министерство образования открыть бесплатные курсы по татарскому
11:14, 28.11.201724
«Ростелеком» и Nokia объявили о начале конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»
10:50, 28.11.20172
Казань стала лидером по рождаемости среди городов-миллионников‍
10:48, 28.11.201716
Казань вошла в пятерку самых активных в «черную пятницу» городов России‍
10:10, 28.11.201710
Челнинца, который летел в Екатеринбург, связали скотчем на борту самолета
09:48, 28.11.201720
В казанском поселке Салмачи построят три 20-этажные «свечки»
09:27, 28.11.201763
СМИ: в ГИБДД подтвердили право водителей снимать полицейских на видео
08:59, 28.11.20178
Центральный стадион Казани исключили из перечня тренировочных площадок к ЧМ-2018
08:28, 28.11.201716
В Казани установят памятник Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой
08:10, 28.11.201738
Сегодня в Казани ожидается около 3 градусов мороза
06:15, 28.11.2017
«Ак Барс» в гостях выиграл у ХК Сочи
22:14, 27.11.20171
Анонимно в Казани: о сильных женщинах и сексе с проститутками на берегу Казанки
20:00, 27.11.201722
В Чистополе опровергли сообщение о превышении радиационного фона возле часового завода
18:53, 27.11.201714
Московские татары сняли видео в поддержку татарского языка
18:22, 27.11.201773
Обзор новогодних тендеров: в Казани построят космодром изо льда и волчонка Забиваку
18:06, 27.11.201713
В новогодние каникулы из Казани открываются авиарейсы во французский Гренобль
17:48, 27.11.20178
Завтра в Казани будет без осадков и -3 градуса
17:15, 27.11.2017
В Татарстане продавец бытовой техники совратил более полусотни детей со страниц школьников
16:57, 27.11.201724
План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения
16:39, 27.11.20175
В Челнах водитель "Лады" врезался в дерево и погиб
16:29, 27.11.201713
Экс-главу Татфондбанка Мусина вернули в СИЗО
16:01, 27.11.201716
Дочь, отправившая отца жить в машину под Казанью, сделала неожиданное заявление
15:56, 27.11.201733
В Казань приедут Анита Цой, Доминик Джокер и Владимир Пресняков
15:30, 27.11.201715
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка

В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В школах Казани в начальных классах вводят новые методики изучения татарского языка сродни кембриджским, сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что уже через год школьники начинают свободно говорить на татарском. Так, в гимназии №8 татарский языки изучают по методике Валерии Мещеряковой.

- Дети не говорили на татарском. Я говорила на татарском языке, они на русском. Здесь нет перевода. Много на уроке наглядности, игрушек. Я и сама и зайцем прыгаю, и обезьяной скачем. И образы выстраиваются в головах людей, - рассказывает учитель татарского языка Альбина Ваганова.

К примеру в шестой гимназии дети изучают языки по другой инновационной технологии  - салям.

- Есть диски, где можно все просмотреть, почитать, так и родители могут принимать участие, - отметила Эндже Гизатуллина, заместитель директора по учебной работе Гимназии N6 Казани.

Напомним, ранее стало известно, что изучение татарского языка будет добровольным. Властям Татарстана не удалось согласовать с Москвой обязательное изучение татарского языка в республике как государственного. 

Элина Валеева, 29.11.2017, 09:49
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин29 ноября 2017, 09:54
Все хорошо. Но - только добровольно.
3
13
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 09:59
Это добровольно? Тогда хорошо
1
9
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:03
Эта тема уже сильно надоела
Лучший комментарий
0
15
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
ЖИРИНОВСКИЙ29 ноября 2017, 10:11
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ С МАРТА 2018(!)(!)
8
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:14
Проказа – это системное инфекционное заболевание, протекающее в хронической форме, вызывается бактериями Mycobacterium leprae (палочка Хансена). При патологии наблюдается поражение кожи, периферической нервной и костной (в основном страдают кисти и стопы) системы.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
За добровольное изучение не родного навязанного нам русского языка!
Развернуть
Вы в России живете, понимаю что навязанно, вы, наверно, хотите республику видеть как отдельное государство. Тщеславие-это прям национальная особенность. Но увы, страна у нас - РОССИЯ!
3
15
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:20
Мои дети перестали изучать татарский язык. Когда в школе предлагали на выбор изучение языка, я написал, что отказываюсь от изучения татарского языка моими детьми.
4
11
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
Вы в России живете, понимаю что навязанно, вы, наверно, хотите республику видеть как отдельное государство. Тщеславие-это прям национальная особенность. Но увы, страна у нас - РОССИЯ!
Развернуть
В том то и дело что УВЫ, в нормальном государстве любой человек в не зависимости от национальности должен чувствовать себя комфортно... А в России этого комфорта нет, что еще раз доказывает распад СССР, когда все народы галопом убежали из этого объединения... И сейчас русским там ой как не легко... В нормальном и цивилизованном государстве не запрещают языки малых народов, и не хотят самоутвердится за счет них!
3
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:34
Я и сама и зайцем прыгаю, и обезьяной скачем. И образы выстраиваются в головах людей, - рассказывает учитель татарского языка Альбина Ваганова. :-D
1
3
Согласны с автором?
djkr29 ноября 2017, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
В том то и дело что УВЫ, в нормальном государстве любой человек в не зависимости от национальности должен чувствовать себя комфортно... А в России этого комфорта нет, что еще раз доказывает распад СССР, когда все народы галопом убежали из этого объединения... И сейчас русским там ой как не легко... В нормальном и цивилизованном государстве не запрещают языки малых народов, и не хотят самоутвердится за счет них!
Развернуть
ВЫ О ЧЕМ????КТО ЗАПРЕЩАЕТ????УЧИТЕ,РАЗГОВАРИВАЕТЕ.,КТО МЕШАЕТ????
0
2
Согласны с автором?
Гражданин29 ноября 2017, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
В том то и дело что УВЫ, в нормальном государстве любой человек в не зависимости от национальности должен чувствовать себя комфортно... А в России этого комфорта нет, что еще раз доказывает распад СССР, когда все народы галопом убежали из этого объединения... И сейчас русским там ой как не легко... В нормальном и цивилизованном государстве не запрещают языки малых народов, и не хотят самоутвердится за счет них!
Развернуть
Никто и не запрещает, кто хочет, пусть изучает. Это приветствуется. Совсем берегов не видите?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
ВЫ О ЧЕМ????КТО ЗАПРЕЩАЕТ????УЧИТЕ,РАЗГОВАРИВАЕТЕ.,КТО МЕШАЕТ????
Развернуть
Татарский язык факультативно это тоже самое что его запрет, оставь сегодня факультативом физику - завтра человек не отличит силу тока от напряжения и мощности.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Никто и не запрещает, кто хочет, пусть изучает. Это приветствуется. Совсем берегов не видите?
Развернуть
Тогда пусть русский станет добровольным, вот я не русский, мне русский родным не является, у меня должно быть право изучать его в том объеме в каком я посчитаю нужным.
3
2
Согласны с автором?
Гражданин29 ноября 2017, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Тогда пусть русский станет добровольным, вот я не русский, мне русский родным не является, у меня должно быть право изучать его в том объеме в каком я посчитаю нужным.
Развернуть
Не узучай, сиди в своем ауле, там русский не нужен. Есть понятие государственный язык- язык общения в стране .
2
7
Согласны с автором?
герцог29 ноября 2017, 10:49
Он всё методики менял и всё татарский изучал
Упал со стула старикашка-его ударила мандрашка
Методик много я менял
Увы но знать язык не стал
1
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
Вы в России живете, понимаю что навязанно, вы, наверно, хотите республику видеть как отдельное государство. Тщеславие-это прям национальная особенность. Но увы, страна у нас - РОССИЯ!
Развернуть
Недолго. Скоро развалится как и СССР! Будет много национальных республик.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Татарский язык факультативно это тоже самое что его запрет, оставь сегодня факультативом физику - завтра человек не отличит силу тока от напряжения и мощности.
Развернуть
Ну уж тут извините, все дело в вашем желании изучать язык и вашем желании привить любовь детям к национальной культуре. Ну а если нет желания..... на нет и суда нет!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Не узучай, сиди в своем ауле, там русский не нужен. Есть понятие государственный язык- язык общения в стране .
Развернуть
А ты иди бояру хлопай по забором ватник ))))
3
0
Согласны с автором?
Гость29 ноября 2017, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
А ты иди бояру хлопай по забором ватник ))))
Развернуть
Ну ты и ушлепок ущербный:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
Тогда пусть русский станет добровольным, вот я не русский, мне русский родным не является, у меня должно быть право изучать его в том объеме в каком я посчитаю нужным.
Развернуть
А ты кто? Не гражданин Российской Федерации?? Вы в документах на загранпаспорт или в других документах/анкетах для каких нибудь виз в графе национальность пишете “tatar” чтоли?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Ну уж тут извините, все дело в вашем желании изучать язык и вашем желании привить любовь детям к национальной культуре. Ну а если нет желания..... на нет и суда нет!
Развернуть
Так сделай факультативом физику, математику, химию половина детей без грамотными останутся. Дети в большинстве своем в принципе учится не хотят.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
А ты кто? Не гражданин Российской Федерации?? Вы в документах на загранпаспорт или в других документах/анкетах для каких нибудь виз в графе национальность пишете “tatar” чтоли?
Развернуть
ну не урыс же
1
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
А ты кто? Не гражданин Российской Федерации?? Вы в документах на загранпаспорт или в других документах/анкетах для каких нибудь виз в графе национальность пишете “tatar” чтоли?
Развернуть
Ты тупой? Какое отношение имеет гражданство к национальности, если ты гражданин Украины, а по национальности русский то родным для тебя языком будет русский.
1
0
Согласны с автором?
Гость29 ноября 2017, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
ну не урыс же
Развернуть
чуваш?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:07
В ответ на комментарий пользователя
Ты тупой? Какое отношение имеет гражданство к национальности, если ты гражданин Украины, а по национальности русский то родным для тебя языком будет русский.
Развернуть
Ты сам походу путаешь.... че сравниваешь страны и языки?? Речь про республику внутри страны
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Так сделай факультативом физику, математику, химию половина детей без грамотными останутся. Дети в большинстве своем в принципе учится не хотят.
Развернуть
Русский язык явно мимо вас прошел
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Ты сам походу путаешь.... че сравниваешь страны и языки?? Речь про республику внутри страны
Развернуть
И какая разница человек татарин, гражданин России, но родной для него язык - татарский.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Русский язык явно мимо вас прошел
Развернуть
А он нам не родной, тебе родной ты и учи.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Тогда пусть русский станет добровольным, вот я не русский, мне русский родным не является, у меня должно быть право изучать его в том объеме в каком я посчитаю нужным.
Развернуть
Ну тогда и физику, и химию вам будут преподавать на татарском. Согласны?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 ноября 2017, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Ну тогда и физику, и химию вам будут преподавать на татарском. Согласны?
Развернуть
Причем тут это, мысль в том что касаемо языков должны выбирать добровольно, русским - татарский добровольно, татарам - русский добровольно. Я бы например оставил 2 часа русского остальные часы от русского на английский.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 31
Голосовать
Голосов: 10
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru