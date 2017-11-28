В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка

В школах Казани в начальных классах вводят новые методики изучения татарского языка сродни кембриджским, сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что уже через год школьники начинают свободно говорить на татарском. Так, в гимназии №8 татарский языки изучают по методике Валерии Мещеряковой.

- Дети не говорили на татарском. Я говорила на татарском языке, они на русском. Здесь нет перевода. Много на уроке наглядности, игрушек. Я и сама и зайцем прыгаю, и обезьяной скачем. И образы выстраиваются в головах людей, - рассказывает учитель татарского языка Альбина Ваганова.

К примеру в шестой гимназии дети изучают языки по другой инновационной технологии - салям.

- Есть диски, где можно все просмотреть, почитать, так и родители могут принимать участие, - отметила Эндже Гизатуллина, заместитель директора по учебной работе Гимназии N6 Казани.

Напомним, ранее стало известно, что изучение татарского языка будет добровольным. Властям Татарстана не удалось согласовать с Москвой обязательное изучение татарского языка в республике как государственного.