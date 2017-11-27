В Татарстане инвалид предупредил полицию о термоядерной бомбе в Москве

В Елабуге 33-летний инвалид позвонил в полицию, предупредив, что он с друзьями собрал 20-тонную термоядерную бомбу и перевез ее в Москву, этот звонок поступил накануне днем, 27 ноября. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Он позвонил в полицию и посоветовал эвакуировать Москву из-за этой бомбы. Полицейские выяснили, что мужчина звонил с таксофона, расположенного в селе Танайка Елабужского района, его задержали, - сообщили ProKazan.ru.

Выяснилось, что задержанный находится на учете в психоневрологическом диспансере, его отпустили, сейчас по данному факту идет проверка.