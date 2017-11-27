В Казани установят памятник Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой

В Казани планируют установить памятник Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой. Этот вопрос накануне обсуждали в Минкульте РТ, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что рассматриваются два варианта его установки: Аллея Славы на проспекте Победы и по улице Магубы Сыртлановой.

- ООО «Татарстан-Юг» намерено за свой счет изготовить бюст Магубе Сыртлановой с постаментом и осуществить доставку в Казань, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Лаишево в парке Победы установили памятник герою России Марату Ахметшину, который погиб в Сирии.

Справка



Магуба Гусейновна Сыртланова - гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Герой Советского Союза.



Родилась 15 июля 1912 в Белебее. Окончила в Белебее татаро-башкирскую школу (семилетку), предшественницу средней школы № 2. С 1932 года по направлению комсомола Магуба поступила в Балашовскую летную школу. Окончила аэроклуб и планерную школу в Тбилиси.



На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. После войны Сыртланова жила в Казани. С 1951 по 1962 годы она работала на заводе «Электроприбор» контролером.



Умерла 1 октября 1971 года, похоронена на Татарском кладбище Казани.