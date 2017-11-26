В Казани болельщик ЦСКА перед матчем с «Рубином» исписал подъезд свастикой

В Казани перед матче с "Рубином" 17-летний фанат ЦСКА исписал стены подъезда свастикой и надписями, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, надпись была обнаружена утром 26 ноября, на стенах подъезда зеленой краской была нанесена свастика, надписи "Москва решает", "Рома Радиатор on tour" и "ЦСКА рулит", на место вызвали полицию.

- По данному факту было возбуждено дело по статье "Вандализм", задержан студент Московского колледжа современного управления, - сообщили ProKazan.ru.

Идет расследование.

Напомним, сам матч закончился проигрышем "Рубина". После игры за использование файера полицейские задержали 22-летнего жителя Ульяновска, тоже фаната ЦСКА. Ему выписали административный штраф в пять тысяч рублей, а также на два года запретили посещать места официальных спортивных мероприятий.