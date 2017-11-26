В Казани семьи с детьми-инвалидами могут освободить от налога на имущество

Власти Казани хотят освободить семьи с детьми-инвалидами от налога на имущество. С такой инициативой в ходе делового понедельника выступил заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

По его словам, льготы на налог на имущество уже предоставляются в таких городах, как Уфе, Ижевске и других городах.

- Нам кажется, что Казань не должна оставаться в стороне от такой практики. Сегодня в Казани живут 3967 семей с детьми-инвалидами, - отметил Фаттахов.

Так, сумма их налогов на имущество составляет 12 млн рублей в год. В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поддержал данную инициативу, сказав, что данный вопрос будет рассмотрен на сессии Казанской городской Думы.

Напомним, ранее сообщалось, что казанским семьям с детьми-инвалидами выплатят более 1 млн рублей.