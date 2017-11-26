Около 300 туристов из России перевезут с Бали из-за извержения вулкана

Порядка 300 туристов из России, которые находятся на острове Бали, перевезут на соседние острова Индонезии из-за извержения вулкана, передает РИА Новости со ссылкой на Ростуризм.

- В настоящее время на Бали находится около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 россиян. Информации о пострадавших российских туристах в ДСКЦ МИД России не поступало, — говорится в сообщении.

До открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова.

Как сообщают "Известия", вулкан Агунг на Бали за последние дни извергался трижды. Столбы пепла выбрасывает на высоту около 4 тысяч метров. Из опасной зоны эвакуировали 24 тыс. человек.