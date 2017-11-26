В Казани семьям с детьми-инвалидами выплатят более 1 млн рублей

В этом году единовременная материальная помощь из бюджета республики будет оказана 342 казанским семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

На это власти города планируют выделить 1,26 млн рублей.

- В Казани проживают более 87 тыс человек с инвалидностью по здоровью, из них 4188 — дети-инвалиды, - сказал заместитель руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов.

Отмечается, что на сегодняшний день в спортшколах города 112 детей-инвалидов занимаются адаптивными видами спорта - академической греблей, легкой атлетикой, настольным теннисом, керлингом, лыжными гонками, плаванием.

За 10 месяцев текущего года в специализированных центрах реабилитацию прошли 1381 взрослый и 1600 детей.