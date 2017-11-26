В Интернете после угроз комику запустили флешмоб «100 шуток про Дербышки»‍

Неизвестные пообещали комику Александру Долгополову приехать в Москву, «подождать после выступления» и «подправить лицо»

В Интернете пользователи запустили флешмоб «100 шуток про Дербышки», это случилось из-за угроз московскому комику Александру Долгополову, который несколько раз пошутил про название района. Об этом сообщает TJournal.ru, саму шутку можно увидеть на канале «Вести Камаза».

В начале ноября московский комик Александр Долгополов приехал в Казань вместе с другими комиками, 25 ноября он заявил, что ему написал казанский ведущий Мартин Майоров, который передал угрозы от неизвестных жителей Дербышек. Они предложили комику «поговорить» и извиниться за слова о посёлке. В обратном случае неизвестные пообещали комику приехать в Москву, «подождать после выступления» и «подправить лицо».

После этого комик обратился с заявлением в полицию, назвав происходящее шантажом, по его словам, в правоохранительных органах приняли его заявление, идет проверка.

Пользователи соцсетей встали на сторону комика и запустили хэштег #100шутокПроДербышки.

жители Дербышек после смерти попадают опять в Дербышки #100шутокПроДербышки — димачка (@chtonetaktvar) 26 ноября 2017 г.

Россия вам не Америка, здесь не действует пятая поправка, здесь действует поправка лица Александра Долгополова.#100шутокПроДербышки — Stand-up Ural (@Standup_Ural) 26 ноября 2017 г.

Конечно, самое отвратительное в шутке про Дербышки это то, что я теперь зачем-то знаю про населенный пункт с таким названием.#100шутокПроДербышки — Bob Farber (@Bobchensk) 26 ноября 2017 г.

Жители Дербышек зачем вы так? То что случилось с Сашей Долгополовым - ужасно! Никому не пожелаю стать видеоблогером. #100шутокПроДербышки — Максим Самсонов (@SamsonovSpace) 26 ноября 2017 г.

Если Вы боитесь, что Ваши дети могут наткнуться в интернете на что то аморальное, просто включите, на компьютере, режим «Дербышки» #100шутокПроДербышки — Denis Bolotin (@bolotin_denis) 26 ноября 2017 г.

Кто-то смог прочитать слово Дербышки правильно с первого раза? #100шутокПроДербышки — Лапки в валенках (@Kotik_begemotic) 26 ноября 2017 г.

Вся жизнь - это Дербышки, а ты в ней - парковка#100шутокПроДербышки pic.twitter.com/TKwy1ZPUsP — Anatoly Drobzhev (@drobzhev) 26 ноября 2017 г.

– Доктор что со мной?

– У вас Дербышки...#100шутокПроДербышки — кот игрун® (@sO_opaman) 26 ноября 2017 г.

Своё первое лицо в дербышках я подправил в 16 лет. #100шутокПроДербышки — странно, что прям трясет, когда (@el_mario_che) 26 ноября 2017 г.

Вот всем смешно, а мы живем рядом с Дербышками#100шутокПроДербышки — Я тут иногда пишу (@n_volovikov) 26 ноября 2017 г.

Кстати



Дербышки — крупный микрорайон и жилой массив Советского района Казани, Татарстан. Жилой массив Дербышки с населением более 85 тысяч жителей включает крупнейший городской посёлок Казани Дербышки (иногда, в разговорном жаргоне, именуется также Дербоград), а также значительно меньшие, рядом расположенные деревни Большие Дербышки, Малые Дербышки и Станционные Дербышки. К северу находится посёлок Киндери, в востоку — посёлок Аки, к югу — посёлок Нагорный и основная часть Казани.