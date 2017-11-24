Казань за неделю: вернувшийся Данис Зарипов, запоздалая зима и избиение следователя

Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Хоккеист Данис Зарипов вновь подписал контракт с «Ак Барсом»

Прошлой зимой у хоккеиста оказались положительными допинг-пробы, взятые после матча КХЛ между "Магниткой" и ЦСКА 29 января 2017 года. Как раз в этот момент казанский клуб успел подписать с хоккеистом контракт, но расторг его, так как его не успели активировать. Хоккеист должен был быть дисквалифицирован на 2 года, однако этот срок сократили.

Напомним, тогда в организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Хоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз федерации хоккея заключила, что хоккеист не принимал запрещенные вещества преднамеренно, сократив срок дисквалификации.

ProKazan.ru узнал, почему в Казани до сих пор нет снега

Приход зимы в Казань задержался из-за аномально теплой погоды. Как рассказал порталу ProKazan.ru заведующий кафедрой Института экологии и природопользования КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, аномалия составляет около 4 градусов.

- Приход зимы задерживается. По прогнозам Гидрометцентра РФ (Москва), температура зимы должна быть в пределах нормы, то есть в декабре среднемесячная температура -9°, в январе -13°, в феврале -11,4°. Март ожидается теплым. Однако это не значит, что зимой будут отсутствовать сильные морозы и оттепели, - рассказал профессор.

Пьяная драка у ресторана: в Казани избили помощника прокурора Балашова и следователя из РТ

В Казани на улице Сахарова возле одного из ресторанов компания неизвестных избила следователя по особо важным делам из Татарстана и помощника прокурора города Балашов Саратовской области (оба 1991 года рождения).

Неизвестные избили представителей органов, отняли деньги, телефоны, удостоверения с ключами и скрылись. Пострадавших увезли на «скорой» в 7 городскую больницу. По имеющейся информации, помощник прокурора Балашова находится без сознания.

Популярный блогер Илья Варламов рассказал о «туалете для скота» в отделении ГИБДД Казани

Популярный российский блогер Илья Варламов рассказал о "туалете для скота", который находится в отделении №3 отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Казани на улице Модельная, фотографии появились на его сайте.

- Казань претендует на роль третьей столицы: богатый город, богатый регион, но вот отношение к людям подкачало, - написал блогер.

Илья Варламов сравнил туалет в Японии, где "можно зайти и остаться человеком", и в Казани, где "чувствуешь себя говном".

В ГИБДД РТ, как передает "Реальное время", сообщили, что этот туалет на балансе дорожной инспекции не находится, как и на балансе другой организации, то есть, он бесхозный.

Некоторое время назад туалет был отдан городскими властями в аренду частникам. Те навели в туалете порядок, но стали брать плату за его посещение, что вызвало возмущение общественных организацией. В результате частники с объекта ушли, он вновь стал бесплатным, но теперь там всюду грязь.

Главную елку Казани решили уменьшить в два раза

Главная новогодняя елка Казани в этом году будет меньше прошлогодней в два раза, тендер на установку елки высотой от 19 до 21 метра напротив Кремля появился на сайте госзакупок. В прошлом году ее высота составила 42 метра. На елку из бюджета потратят 2,2 млн рублей против 12 млн рублей в прошлом году.

«Это какое-то ОПГ!» На Проспекте Победы владельцы не могут поделить влияние на рынке

В Казани идет противостояние новых владельцев ТЦ “Олимп” со старыми. В результате страдают обычные торговцы: им отключают электричество, из-за чего скоропортящийся товар попросту тухнет.

Все началось с того, что ТК “Олимп” на Проспекте Победы признали банкротом. Имущество должника выставили на продажу. Состоялись торги, основную часть здания выкупил “Унистрой”, вторую - ИП Гафур Мерджидов.

После того, как состоялись торги, оказалось, что собственник с ними не согласен. Чтобы признать сделку недействительной, предыдущий собственник подал в суд. Арбитражный суд наложил обеспечительные меры, что помешало новым владельцам вступить в собственность. В результате не были заключены новые договора с субарендаторами помещений - предпринимателями на рынке.