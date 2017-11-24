Средняя зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составила почти 21 тысячу рублей‍

Средняя зарплата в агропромышленном комплексе Татарстана в 2017 году составила 23,2 тыс. рублей в месяц, рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передает пресс-служба правительства.

Отдельно по сельскому хозяйству зарплата находится в районе 20,9 тыс. рублей (без пищевой промышленности), по словам министра, произошел рост в 14 процентов по сравнению с прошлым годом.

Для сравнения Ахметов привел среднюю зарплату по Татарстану, которая составляет 31,4 тыс. рублей в месяц.

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