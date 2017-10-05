СМИ: вариант с 2 часами татарского языка в неделю не может быть одобрен Минобром РФ

Вариант с двумя часами татарского языка в неделю не может быть одобрен министерством образования России, поскольку он не выполняет поручение президента РФ Владимира Путина о добровольности изучения родных и государственных языком, считают активисты Татарстана. Об этом пишет «Реальное время».

Отмечается, что в соцсетях распространилась аудиозапись, в которой идет речь о том, что глава Минобра РТ Энгель Фаттахов пытается договориться с федеральными властями, чтобы приняли план с обязательным изучением татарского языка.

- Вариант прекрасен, если его одобрит высшее руководство страны, потому что ваш вариант с двумя часами обязательного татарского не выполняет поручение президента, - говорится в аудиозаписи.

Сообщается, что диалог с федеральным чиновником в сеть выложен не полностью.

Тем временем точка в вопросе изучения татарского языка пока не поставлена. Сегодня стало известно, что продолжение 33-го заседания Госсовета РТ состоится 29 ноября, на которой депутаты вновь планируют обсудить вопрос о преподавании государственных языков в школах республики.

Напомним, проверки по всей России по поводу добровольности изучения национальных языков завершатся 30 ноября. После этого смело можно предположить, что уже будет принято окончательное решение.