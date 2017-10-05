Ученые-ядерщики создали спецкомиссию по поиску утечки рутения, испугавшего Татарстан

Решение было принято "в связи с тем, что российская и европейская общественность, а также СМИ выразили однозначный запрос" на установление источника

Ученые-атомщики войдут в независимую комиссию, которая создается для установления источника радиоактивного рутения-106, обнаруженного европейскими и российскими системами экологического мониторинга в атмосфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Росатома" в пятницу, 24 ноября.

В ведомстве пояснили, что решение было принято "в связи с тем, что российская и европейская общественность, а также СМИ выразили однозначный запрос" на установление источника изотопа рутения-106.

Выброс рутения-106 был зафиксирован в конце сентября - начале октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщало о небольшом повышении показателей радиоактивности воздуха над Европой. Тогда шесть станций в Германии и несколько станций в Австрии и Италии нашли в пробах воздуха некоторое количество рутения-106. Выдвигалось предположение, что источник загрязнения находился на Южном Урале, рутений был обнаружен на юге Татарстана.

В состав комиссии, которая разберется в причинах инцидента, войдут представители российских и европейских научных организаций, надзорных органов, специалисты-атомщики. Комиссия проведет повторный анализ данных мониторинга контроля радиационной обстановки, создаст компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения и движения воздушных масс, и при необходимости проведет дополнительные исследования и проверки.

Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.