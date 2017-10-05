Адвокат главы «ФОНа»: «Нам сказали, что у Ливады якобы был контакт с туберкулезниками»

Сегодня, 24 ноября, в Верховном суде Татарстана адвокаты главы строительной компании «ФОН» Анатолия Ливады сообщили, что их подзащитный принимает лекарства от туберкулеза, пишет «Бизнес Онлайн».

- Он принимает лекарства, которые при ишемической болезни сердца противопоказаны. Нам сообщили, что у него якобы был контакт с туберкулезниками, - сказал адвокат главы «ФОНа» Дмитрий Григориади.

При этом прокуратура просила освободить Ливаду из СИЗО, поскольку заключение оказывает негативное воздействие на его здоровье. Однако Верховный суд РТ отказал в освобождении, он пробудет в СИЗО до 13 февраля.

Напомним, компания «ФОН» работает на рынке жилищного строительства, в 2013 году у компании кончились деньги, из-за чего остановилось строительство ряда жилых комплексов по всему Татарстану.

На сегодняшний день необходимо завершить строительство 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. метров на 5 593 квартиры (4 тыс. дольщиков).