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В Казани мужчина умер, пытаясь догнать эвакуатор со своим автомобилем: это попало на видео

В Казани мужчина умер, пытаясь догнать эвакуатор со своим автомобилем: это попало на видео
16+
Фото: скриншот видео kznlive.ru

В Казани умер 56-летний мужчина, который пытался догнать эвакуатор со своим автомобилем. Трагедия произошла накануне днем около центрального железнодорожного вокзала, передает kznlive.ru.

Сообщается, что мужчина оставил машину у здания пригородных касс, а сам пошел покупать билеты на поезд. Однако, когда он увидел, что его автомобиль забирает эвакуатор, то бросился бежать за ним.

Сотрудник службы эвакуации отказался спустить арестованный автомобиль. Пройдя еще несколько метров, мужчина решил вернуться к машине, но неожиданно упал и скончался на месте.

Как пишет издание, предварительно, мужчина скончался от инфаркта на фоне эмоционального потрясения. 

Элина Валеева, 24.11.2017, 14:25
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 14:31
Не стоило за железо так переживать.
6
21
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Горожанин24 ноября 2017, 14:32
Вот так вот! Как жить то будете с этим грехом? Был бы гелик какой нибудь, хрен бы кто тронул...
7
28
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Горожанин24 ноября 2017, 14:35
Машина никому не мешала!
Лучший комментарий
8
57
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 ноября 2017, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Не стоило за железо так переживать.
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там штрафы приличные, в итоге билеты на поезд обошлись бы с этим штрафом, как билет на самолет
2
15
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов24 ноября 2017, 14:39
Мрази. От садиков и школ забирают,когда снлоаек ребенка отводит. А если чинуши толпой приезжают куда либо и тачки их стоят в два ряда и мешают -хрен их увидишь и хрен заберут. Рабы и чмыри одним словом.
6
43
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:39
Ну всё, ща понеслась: "Звери-эвакуаторщики убили невинного автомобилиста!"
Даёшь "Пусть говорят!"
11
14
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:42
Каждый второй думает,что успею,а вот и все,уже и билетов не надо и машина не нужна...а кого винить,эти делают свою работу, а мужик знал,что нарушает,раз под знак поставил машину( вы разве так не делаете?), а мало в очередях умирает, на спортивных играх, даже просто перед телевизором(тут,что телевизору виноват?) Жаль мужика,а семье какое горе... Царствие небесное..
2
20
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Горожанин24 ноября 2017, 14:44
ужасное качество съемки камеры,такие деньги вбухивают на безопасность,а ставят го///о!смерть на совести эвакуатора,чтоб так же жизнь свою кончили!соболезнования родным.
5
6
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:45
Не стоило эвакуаторщику убивать человека из за машины
11
16
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:47
так вроде же обязаны вернуть машину если хозяин успел до отправления эякулятора?
0
24
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:48
Жаль человека.Ну почему нельзя к людям относится хорошо?Сволочи одним словом.
3
17
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:51
На вокзале есть прекрасная подземная стоянка. Не надо оставлять машину под знаками и никто ее не тронет
6
13
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 14:55
Привлечь службу эвакуации за убийство, не имели право забирать в присутствии хозяина. Нет у нас правового государства.
Эвакуаторщик как забегал паскуда.
6
15
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:01
Давно пора привыкнуть: в Казани нужно парковаться по Правилам. Иначе будет плохо.

На вокзале есть подземка, мест всегда навалом, 50 руб максимум набежит, пока покупаешь билеты. Другой вопрос, почему в этом месте запрещена парковка, там машины никому вроде не мешают.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:02
Шакалы, в том числе администрация города и лично господин Абдулхаков, ни себе ни людям, стоянка в этом месте всегда была, никому а/м не мешали, тк. трамваи там практически не ходят (их уничтожили власти города) пробок не создавала. На съемке видно что площадка перед вокзалам пуста, но пока там установили только знаки эвакуации, скоро видимо там можно будет ставить а/м но только за деньги. Пусть эта смерть будет на совести Метшина и Абдулхакова. Надеюсь их грехи перейдут на их родственников.
5
17
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Жаль человека.Ну почему нельзя к людям относится хорошо?Сволочи одним словом.
Развернуть
Почему ты считаешь что нужно относиться к людям, нарушающим правила, хорошо? Сегодня тачку поставил под знак - отнеслись хорошо, завтра бухой поехал - тоже простили. Никто не знал что он умрет, не неси ерунды.
11
11
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:04
Жалко мужика...
1
10
Согласны с автором?
Максим24 ноября 2017, 15:04
В Тунисе народ революцию поднял после того , как простой торговец сжёг себя на рынке из за того что его полицейские унизили!!!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
На вокзале есть прекрасная подземная стоянка. Не надо оставлять машину под знаками и никто ее не тронет
Развернуть
поечму 50 руб а не 10 ? или 15 или 5 ? Почему именно 50 !!!!?>-(
4
8
Согласны с автором?
12824 ноября 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Мрази. От садиков и школ забирают,когда снлоаек ребенка отводит. А если чинуши толпой приезжают куда либо и тачки их стоят в два ряда и мешают -хрен их увидишь и хрен заберут. Рабы и чмыри одним словом.
Развернуть
Глупая отмазка в стиле: "А у меня сосед в лифте ссыт, почему мне нельзя?", или, если хотите: "Пиндосы Ирак разбомбили, почему нам нельзя?", "Директор школы ворует почему кухарке нельзя?". Никому нельзя, просто некоторым это сходит с рук. Человека, конечно, жалко, но не стоит оправдывать его нарушение таким образом. Даже, если он умер
3
8
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:07
А мог за рулем умереть и убить кого-то
2
5
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Вот так вот! Как жить то будете с этим грехом? Был бы гелик какой нибудь, хрен бы кто тронул...
Развернуть
Мне пофик, я забрал бы
3
1
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:13
Никогда авто под знаки не ставлю...лучше не поем...
1
3
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Почему ты считаешь что нужно относиться к людям, нарушающим правила, хорошо? Сегодня тачку поставил под знак - отнеслись хорошо, завтра бухой поехал - тоже простили. Никто не знал что он умрет, не неси ерунды.
Развернуть
Перемешал всё в одну кучу ! Не путай зелёное и горячее
3
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Глупая отмазка в стиле: "А у меня сосед в лифте ссыт, почему мне нельзя?", или, если хотите: "Пиндосы Ирак разбомбили, почему нам нельзя?", "Директор школы ворует почему кухарке нельзя?". Никому нельзя, просто некоторым это сходит с рук. Человека, конечно, жалко, но не стоит оправдывать его нарушение таким образом. Даже, если он умер
Развернуть
Придурок, завтра тебе власти во дворе повесят знак въезд запрещен и парковку во дворе сделают платную и скажут не нарушай, и ты как последний лох будешь лепетать "я не буду нарушать" я лучше заплачу.
6
7
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Придурок, завтра тебе власти во дворе повесят знак въезд запрещен и парковку во дворе сделают платную и скажут не нарушай, и ты как последний лох будешь лепетать "я не буду нарушать" я лучше заплачу.
Развернуть
Аплодирую стоя! Среди населения - большинство с рабским мышлением !
Завтра придумают закон о ежедневном мокании головы в унитаз и отчёте об этом -так эти рабы и это будут исполнять
4
2
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:22
Сколько ублюдков-люмпенов в комментах!
Как же, бедный старпер не там припарковался - зачем его корыто забирать?
1
3
Согласны с автором?
Анатолий24 ноября 2017, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Привлечь службу эвакуации за убийство, не имели право забирать в присутствии хозяина. Нет у нас правового государства.
Эвакуаторщик как забегал паскуда.
Развернуть
Сам понял что написал? Я очень негативно отношусь к эвакуаторам, но не ставлю машину под знаком, прекрасно понимаю чем это может закончится.
У меня ощущение, что большинство прочитали текст, который похоже специально некорректно написан, а видео не видели. Эвакуатор не уехал, в чем его вина?
1
3
Согласны с автором?
Анатолий24 ноября 2017, 15:27
"Как видно из камер видеонаблюдения, сотрудник службы эвакуации отказался спустить арестованный автомобиль. Пройдя еще несколько метром, мужчина решил вернуться к машине, но неожиданно упал и скончался на месте."
100 % -ные домыслы автора!!!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:29
Во писаки )))) а если бы он бухой ехал и его бы шпингалет остановил, а он бы помер со стыда. Тоже виноват был бы шпингалет?)) Нарушил - отвечай, и реагируй нормально. Не сожгли же ему тачку
2
3
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:30
А я свой авто на цепь ззакрываю - за фаркоп и за столб или забор что ближе эвакуатор приезжал развернулся и других забрал правда живу я в Москве.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Аплодирую стоя! Среди населения - большинство с рабским мышлением !
Завтра придумают закон о ежедневном мокании головы в унитаз и отчёте об этом -так эти рабы и это будут исполнять
Развернуть
Ты такая же мразь первая макать будешь
1
5
Согласны с автором?
Димас24 ноября 2017, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Аплодирую стоя! Среди населения - большинство с рабским мышлением !
Завтра придумают закон о ежедневном мокании головы в унитаз и отчёте об этом -так эти рабы и это будут исполнять
Развернуть
Если забрали, то скорее всего парковка была в неположенном, просто действительно, жалко, что из--за этого у мужчины сердце не выдержало.
Ах да, здесь же так надо писать...ГАВ ГАВ ГАВ
0
3
Согласны с автором?
12824 ноября 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
Придурок, завтра тебе власти во дворе повесят знак въезд запрещен и парковку во дворе сделают платную и скажут не нарушай, и ты как последний лох будешь лепетать "я не буду нарушать" я лучше заплачу.
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Повесят - будем опротестовывать. Только что-то не вешают. С вашей логикой можно дойти до того, что если завтра дворники начнут бить всех лопатой по спине, то мы в праве замочить всех дворников сегодня превентивно. Там выше народ пишет, что легальная парковка там есть.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
так вроде же обязаны вернуть машину если хозяин успел до отправления эякулятора?
Развернуть
возвращают только если не приступили к погрузке, т.е. если еще не подняли (оторвали от земли). В данном случае не должны возвращать так как машина уже погружена.
2
2
Согласны с автором?
Дед24 ноября 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
Жаль человека.Ну почему нельзя к людям относится хорошо?Сволочи одним словом.
Развернуть
Подерживаю ваш комментарий.
1
0
Согласны с автором?
Димон24 ноября 2017, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
поечму 50 руб а не 10 ? или 15 или 5 ? Почему именно 50 !!!!?>-(
Развернуть
Чтоб окупалась.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:49
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
так вроде же обязаны вернуть машину если хозяин успел до отправления эякулятора?
Развернуть
Да не вроде, а ОБЯЗАНЫ! Если у вас эвакуируют машину, всегда надо включать камеру, особенно если эвакуатор еще не тронулся с места.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
возвращают только если не приступили к погрузке, т.е. если еще не подняли (оторвали от земли). В данном случае не должны возвращать так как машина уже погружена.
Развернуть
Нет, даже если погрузили обязаны вернуть. Пока эвакуатор не поедет, снять обязаны.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
В Тунисе народ революцию поднял после того , как простой торговец сжёг себя на рынке из за того что его полицейские унизили!!!
Развернуть
сожги себя , в чем проблема? )
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Придурок, завтра тебе власти во дворе повесят знак въезд запрещен и парковку во дворе сделают платную и скажут не нарушай, и ты как последний лох будешь лепетать "я не буду нарушать" я лучше заплачу.
Развернуть
Дятел, если они у меня во дворе повесят - я его оторву и выкину.
2
2
Согласны с автором?
туту24 ноября 2017, 15:58
Для этой желтой газетенки название не правильное.
нужно как обычно: "Эвакуатор убил человека"
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
возвращают только если не приступили к погрузке, т.е. если еще не подняли (оторвали от земли). В данном случае не должны возвращать так как машина уже погружена.
Развернуть
нах пошел не ври выродок
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Сам понял что написал? Я очень негативно отношусь к эвакуаторам, но не ставлю машину под знаком, прекрасно понимаю чем это может закончится.
У меня ощущение, что большинство прочитали текст, который похоже специально некорректно написан, а видео не видели. Эвакуатор не уехал, в чем его вина?
Развернуть
толя ты педераст вонючий грязный педераст ты! сдохни
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 16:02
эвакуаторы вне закона должны быть тот кто придумал все ЭТО должен быть посажен навечно! всеплатьные парковки бесплатны!! атехк топридумал надо сажать чтоб их петахами денлали адеток на зону как членов семей врагонарода!!! СКОТЫ НАША ВЛАСТЬ СКОТЫ ВОНЮЧАИЕ!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
толя ты педераст вонючий грязный педераст ты! сдохни
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:-D
0
0
Согласны с автором?

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Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 26
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Голосов: 55
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Голосов: 4
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