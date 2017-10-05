В Казани мужчина умер, пытаясь догнать эвакуатор со своим автомобилем: это попало на видео

В Казани умер 56-летний мужчина, который пытался догнать эвакуатор со своим автомобилем. Трагедия произошла накануне днем около центрального железнодорожного вокзала, передает kznlive.ru.

Сообщается, что мужчина оставил машину у здания пригородных касс, а сам пошел покупать билеты на поезд. Однако, когда он увидел, что его автомобиль забирает эвакуатор, то бросился бежать за ним.

Сотрудник службы эвакуации отказался спустить арестованный автомобиль. Пройдя еще несколько метров, мужчина решил вернуться к машине, но неожиданно упал и скончался на месте.

Как пишет издание, предварительно, мужчина скончался от инфаркта на фоне эмоционального потрясения.