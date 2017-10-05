В Казани осудили школьника, который с другом убил своего отца, сжег и закопал его тело

Верховный суд РТ приговорил к восьми годам колонии 17-летнего школьника, который в мае этого года зарубил своего отца топором, а после сжег и закопал его тело. Об этом стало известно сегодня в ходе суда.

Напомним, инцидент случился в Зеленодольском районе Татарстана в селе Малые Ключи, подросток с другом из Казани убил своего 52-летнего отца. Убийство произошло вечером 12 мая.

Мужчина проживал один, об исчезновении сообщила проживавшая неподалеку бывшая супруга, обеспокоенная его долгим отсутствием. В ходе расследования выяснилось, что парень решил убить отца и завладеть документами на принадлежащие ему земельные участки, предполагая в дальнейшем продать их через "черных" риэлторов. Придя домой к мужчине, школьник с другом нанесли ему удары топором и ломом, после чего на автомобиле вывезли тело в лес и закопали.

Верховный суд признал обвиняемых виновными и приговорил 17-летнего сына убитого мужчины к восьми годам воспитательной колонии, а его совершеннолетнего друга к 14 годам колонии строгого режима.