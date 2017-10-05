Экс-главу Татфондбанка Мусина экстренно госпитализировали из СИЗО

Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина экстренно госпитализировали, сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

- Мусин обратился с жалобой на здоровье, после чего в СИЗО, где он содержится, прибыли сотрудники скорой помощи. Было принято решение о госпитализации для оказания экстренной медицинской помощи, - сообщила пресс-секретарь УФСИН по РТ Инга Мазуренко.

Отмечается, что в больнице экс-глава ТФБ будет находиться под охраной сотрудников УФСИН по РТ.

Напомним, Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.