На парки Казани зимой потратят 20 млн рублей

В список были включены 143 объекта (лес "Лебяжье", парки "Черное озеро", Урицкого, "Крылья Советов", сквер "Эрмитаж" и другие), в среднем, на один объект будут потрачены 140 тыс. рублей

В Казани зимой 2018 года на содержание парков и скверов потратя 20 млн рублей, тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиками услуг стали Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани и Дирекция парков и скверов Казани, средства будут выделены из муниципального бюджета.

В список были включены 143 объекта (лес "Лебяжье", парки "Черное озеро", Урицкого, "Крылья Советов", сквер "Эрмитаж" и другие), в среднем, на один объект будут потрачены 140 тыс. рублей.

Победителю тендера надо будет ухаживать за деревьями, убирать снег и мусор, ремонтировать детские и спортивные площадки. Работы нужно будет проводить каждый день с 1 января по 14 апреля и с 15 октября по 31 декабря 2018 года.