Росгвардии передали десять челнинских бронеавтомобилей «Патруль»

В Набережных Челнах накануне Росгвардии передали десять бронированных автомобиль "Патруль", их передадут подразделениям специального назначения по борьбе с терроризмом и вооруженной преступностью. В состав машины входят комплектующие производства "Камаз", сообщает мэрия автограда.

Каждый автомобиль рассчитан на размещение десяти военнослужащих. Корпус спецтехники выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечить надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса автомобиля составляет 13,5 тонны, мощность двигателя – 260 лошадиных сил. Один такой автомобиль стоит 12 млн. рублей.

- Для Набережных Челнов это высокая честь и доверие, и я, как мэр города, горжусь тем, что у нас выпускается такая нужная и важная техника, — заявил мэр Челнов Наиль Магдеев.