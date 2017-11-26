Как Казани бороться с мусором, и чем мы будем дышать через пять лет?

ProKazan.ru разбирался, готова ли столица РТ к цивилизованному сбору отходов

Год назад правительство России утвердило проект строительства пяти мусоросжигательных заводов на территории страны. Четыре из них должны построить в Московской области, один — в Казани. В ближайшее время должно быть согласовано точное место его расположения, а пока в Татарстане продолжаются жаркие споры о том, будет ли новый завод наносить вред окружающей среде. Если одна часть жителей считает, что современные технологии необходимы республике, другая видит реальную угрозу. «Город» разбирался, готова ли Казань к новым методам переработки мусора.

Мусоросжигательный завод

В Татарстане до сих пор не решили, где именно будет построен мусоросжигательный завод — на территории Казани или в Осиново. При этом часть населения выступает категорично против. Активисты не верят, что предприятие будет безопасно и называют три причины: сжигать обычный мусор невыгодно, население не готово к раздельному сбору, а гарантий очистки им не предоставлены.

- Чтобы с этого завода получать энергию, требуется сжигать наиболее энергоемкие классы отходов, - считает активистка Гузель Смирнова. - Максимальное количество энергии дает пластик, далее идет текстиль. Плюс есть электротехнические отходы - неработающие телефоны, мелкие электроприборы. При сжигании микросхем все тяжелые металлы воспарят в воздух, а также образуется токсичная зола. Эти отходы содержат вещества 1-го класса опасности. В Японии подобную золу используют только после предварительной обработки. Обработка эта дорогая, у нас ни о какой обработке никто не говорит, зола будет опасной и ее будут подмешивать в стройматериалы для дорог.

Против выступает и депутат Госсовета Артем Прокофьев, который предложил запретить строительство таких предприятий в населенных пунктах, где численность населения превышает 100 тысяч человек, и на расстоянии ближе, чем 10 километров от границ населенных пунктов с населением свыше 500 тысяч человек.

Генеральный директор компании «РТ-Инвест», которая будет строить завод, уверяет, что остатки мусора после термической обработки будут фильтроваться, ведь две трети завода - это очистительные сооружения.

- На предприятии мусор попадает в котел с температурой 1260 градусов. Те газы, которые там образовались, повторно сжигаются с температурой 800 градусов. Дальше из реактора они попадают в фильтры, которых 3 стадии. Таким образом в трубу попадает только пар. Зола - это полезный строительный материал, в Японии из него насыпают острова, - рассказал Андрей Шипелов.



Инфографика составлена по данным компании "РТ-Инвест"

Свалок навечно не хватит

На данный момент весь отсортированный мусор в Казани вывозится на полигон ТБО «Восточный». Его хватит примерно на 15 лет, а что делать с отходами дальше — неизвестно. В Минстрое РТ считают, что строительство завода решит этот вопрос: полигон станет не нужен.

- Завод заменит не один новый полигон, поскольку срок его эксплуатации значительно выше, особенно с учетом модернизации и развития новых технологий. В Европе есть мусоросжигательные заводы, построенные около 100 лет назад, и они до сих пор действуют после многочисленных модернизаций.

Раздельный сбор

Татарстан постепенно приближается к моменту, когда сортироваться будет весь мусор. Так, уже с января 2018 года вступит в силу постановление Ильдара Халикова, которое регламентирует сбор твердых коммунальных отходов. Так, согласно данному документу, жители республики должны будут самостоятельно сортировать мусор, чтобы потом выбрасывать его в контейнеры, которые будут различаться по цветам. Упрощенная схема предполагает установку контейнеров 2 цветов — желтого (для мусора, который подлежит утилизации) и серого (который не подлежит ей). Более сложная схема предполагает 7 контейнеров (в частности, для бумаги и стекла). Также в городе появились пункты сбора использованных батареек.

Как объяснил ProKazan.ru депутат Казгордумы Марат Бикмуллин, ожидать раздельный сбор по всему городу стоит не сразу, пока исполком занимается привлечением бизнесменов, которые должны поставить во дворы контейнеры.



Фото БИЗНЕС Online

- Город дает льготную аренду земельного участка, где можно разместить контейнеры и первичную сортировку, а также льготные условия кредитования? - Рассказал Марат Бикмуллин. - Это хорошая поддержка для бизнеса. К сожалению, массового раздельного сбора у нас пока не будет, предприниматели пока не видят выгоды. Горожанам пока приходится только ждать.

Раздельно собранный мусор предприниматели будут продавать. Это никак не повлияет на счета в квитанциях, поскольку собранный мусор все равно нуждается в дополнительной рассортировке. Как именно будет контролироваться сбор, пока неясно.

- Везде в мире фильтрование мусора обязательно, и штрафы очень высоки. У нас пока штрафы в административном кодексе не предусмотрены, это вопрос законодательного уровня.