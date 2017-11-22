В Казани мать с тремя детьми отравились угарным газом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии сообщили накануне в 17 часов, выяснилось, что в доме №17 по улице Белинского были госпитализированы 37-летняя женщина, ее 17-летняя дочь и два годовалых близнеца – девочка и мальчик.

Детей госпитализировали в ДРКБ, их мать доставили в Городскую клиническую больницу №7. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Предварительная причина происшествия – закрытие вентиляционных отверстий хозяевами квартиры.

Советы от МЧС



Отравление угарным газом (окисью углерода) является одним из критических состояний человека, влекущее за собой летальный исход. Как правило, наступает в результате неисправной работы печного отопления в сельской местности, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным двигателем.



Решающим моментом, позволяющим распознать отравление угарным газом, может быть одинаковое проявление признаков отравления у большого количества людей одновременно в одном здании или наступление улучшения после того, как человек его покинул.



МЧС России по РТ предупреждает: самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений.