СМИ: бывший теплоход Госсоветника РТ Шаймиева возобновит работу в Казани

Телоход был построен 10 лет назад в Казани, но сменив два региона работы, так нигде и не прижился

Бывший теплоход «Эллиот» Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева с навигации 2018 года должен начать работу в Казани, пишет cruiseinform.ru.

- Телоход был построен 10 лет назад в Казани, но сменив два региона работы так нигде и не прижился, - говорится в сообщении.

Кстати, судно было построено в 1995 году на Зеленодольском судостроительном заводе по проекту 14201 в единственном экземпляре. Спущенный в 1995 году теплоход проекта 14201 получил название «Республика Татарстан» (первое название теплохода) и поступил на баланс судоходной компании «Татфлот». Данное судно было предназначено для руководства Татарстана. Однако тогдашний глава РТ Шаймиев им так и не воспользовался.

В 2008 году судно было продано в Москву компании «Речфлот», которая планировала эксплуатировать его на рейсах из Москвы до зон отдыха в Подмосковье. Но планы реализовать не удалось. Из-за особенностей местных правил судоходства использовать водоизмещающий глиссер с его скоростью в 55-60 км/час в канале было нельзя. Поэтому было решено теплоход продать.

В 2015 году новым владельцем теплохода стал Камышинский речной порт из Волгоградской области, который планировал использовать его на местных пассажирских перевозках. Однако работа судна также не пошла — мешали поломки двигателя. Поэтому в 2017 году теплоход был вновь продан в Казань.