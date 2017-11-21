Казанцев напугали хлопки на Пороховом заводе

Сегодня казанцев напугали хлопки со стороны Порохового завода. Об этом очевидцы стали сообщать в соцсетях.

По их словам, взрывы были слышны в Авиастроительном и Кировском районах Казани.

Порталу ProKazan.ru на самом Пороховом заводе сообщили, что на территории предприятия проходили плановые учения и жителям не стоит беспокоиться.

Напомним, сегодня утром на Казанском пороховом заводе вновь произошел пожар. Прибывшие пожарные выяснили, что горит кровля у одного из отдельно стоящих зданий на территории завода.

Кстати, что это уже не первый пожар на заводе в этом году. В последний раз пожар случился во время минувшего летом Кубка конфедераций.