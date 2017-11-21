Роспотребнадзор РТ снял с продажи меховые изделия на 3 млн рублей

Роспотребнадзор по РТ снял с продажи 57 меховых изделий на сумму 3 млн рублей из-за неправильной маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Также ведомство в результате проверки приостановило реализацию 42 меховых изделий на сумму более 2 млн рублей.

- В ходе проверки было установлено, что 18 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лиц, реализующих изделия из натурального меха, в ходе которых проинспектировано 236 партий меховых изделий, из них 22 партии или 9% не соответствовали требованиям, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что на маркировке была предоставлена информация не в полном объеме.

Так, в торговом павильоне предпринимателя Закаровой Л.Ш продавалось пальто из меха норки торговой марки «Armada» без информации о наименовании изготовителя. Вместо этого на этикетке была указана другая торговая марка «Armadafurs».

Отмечается, что рейды по торговым точкам продолжаются.



