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СМИ: в России могут разрешить ходить во все частные клиники по полису ОМС

СМИ: в России могут разрешить ходить во все частные клиники по полису ОМС
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Минфин намерен провести реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако сделать это получится не раньше следующего года, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом сообщают "Известия".

Планируется, что гражданин с полисом ОМС сможет обслуживаться в любой клинике, включая частные. Также можно будет использовать эту страховку для лечения за границей. Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. По задумке ведомства это позволит сделать более эффективным расходование средств Фонда ОМС.

На данный момент любая частная клиника уже может вступить в систему ОМС и начать прием граждан по государственным полисам. Однако на практике клиник, принимающих граждан по таким полисам, мало, как и бесплатно оказываемых услуг. Кроме того, по ним невозможна смешанная оплата — когда часть отдает государство, а часть — сам гражданин. Идея Минфина призвана сделать смешанную систему оплаты возможной для любого медучреждения.

По мнению замминистра, правильно было бы начинать менять эту систему со второй половины 2018 года. Сейчас работа над концепцией еще ведется.

Н. Вильданов, 22.11.2017, 13:40
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин22 ноября 2017, 13:50
сам болею, сам лечусь
денег нет, пока держусь

B-|
0
6
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Форвард22 ноября 2017, 14:01
Показалось: в России могут разрешить ходить во сне...
0
0
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Горожанин22 ноября 2017, 14:11
Давно пора, я например срадостью схожу к знакомому частнику...
0
1
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Горожанин22 ноября 2017, 14:27
Прекрасно. То есть гражданин уже отстегнул в фонд ОМС 5,2% от фонда оплаты труда (не зарплаты, прошу заметить, а фонда оплаты труда, это в 1,7 раз больше, чем зарплата), а тут ему предлагают еще и частнику доплатить.
Минздрав не хочет порядок в системе ОМС сначала навести?
"Вот уроды". (с)
0
7
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