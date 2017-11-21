СМИ: в России могут разрешить ходить во все частные клиники по полису ОМС

Минфин намерен провести реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако сделать это получится не раньше следующего года, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом сообщают "Известия".

Планируется, что гражданин с полисом ОМС сможет обслуживаться в любой клинике, включая частные. Также можно будет использовать эту страховку для лечения за границей. Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. По задумке ведомства это позволит сделать более эффективным расходование средств Фонда ОМС.

На данный момент любая частная клиника уже может вступить в систему ОМС и начать прием граждан по государственным полисам. Однако на практике клиник, принимающих граждан по таким полисам, мало, как и бесплатно оказываемых услуг. Кроме того, по ним невозможна смешанная оплата — когда часть отдает государство, а часть — сам гражданин. Идея Минфина призвана сделать смешанную систему оплаты возможной для любого медучреждения.

По мнению замминистра, правильно было бы начинать менять эту систему со второй половины 2018 года. Сейчас работа над концепцией еще ведется.