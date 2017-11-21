В Казани обустроят ярмарочные площадки за 20,9 млн рублей

В Казани на обустройство и ремонт 9 ярмарочных площадок выделят 20,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, будут обустроены ярмарочные площадки, расположенные в Советском районе Казани (на улице Закиева, на перекрестке Ломжинской и Фучика, на улице Липатова в Дербышках), в Авиастроительном районе (на улице Дементьева и на пересечении Беломорской и Гудованцева), в Приволжском районе (на улице Фучика и на проспекте Победы), в Ново-Савиновском районе (на улице Лаврентьева) и в Кировском районе (на улице Батыршина).

- Исполнителю необходимо заасфальтировать площадки, смонтировать торговые навесы, установить металлические прилавки и оснастить торговые точки освещением, - говорится в сообщении.

Работы должны быть завершены к июню следующего года.