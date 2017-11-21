В Татарстане нашли незаконное кладбище на сельскохозяйственных землях

В Новошешминском районе Татарстана в Утяшкинском сельском поселении на сельскохозяйственных землях нашли незаконное кладбище, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- Местные власти не принимают меры к оформлению в муниципальную собственность земельного участка, занятого кладбищем: межевание земли и перевод участков из категории земель назначения не проведены, участки на кадастровый учет не поставлены, право собственности не зарегистрировано, - отметили в надзорном ведомстве.

При этом сельскохозяйственные земли, согласно закону, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить данное нарушение.