Жителей Казани предупредили о воде с уранином, которую пустят в дома

Она будет запущена 23 и 27 ноября

23 и 27 ноября сотрудники теплосетей запустят в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-2 и котельной "Азино" краситель зеленого цвета - уранин-А, сообщает пресс-служба организации. С его помощью они будут определять места утечки в теплоносителях.

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выяления утечек в тепловых сетях. К слову, по химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

- С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, - сообщили в пресс-службе "Казанской теплосетевой компании".

Жителей Казани при обнаружении "зеленой воды", в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу компании по телефону: 291-87-95 (многоканальный).