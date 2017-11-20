Под Казанью из-за заправки для зажигалок умерла 14-летняя школьница

В Зеленодольске скончалась 14-летняя ученица одной из местных школ, предварительно, из-за отравления от газа из заправки для зажигалок. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Трагический инцидент произошел 17 ноября в квартире 18-летнего парня на улице Гоголя. По предварительным данным, она была там вместе с друзьями, вечером она вдохнула газ из заправки зажигалок и ей стало плохо.

Девочка скончалась еще до приезда медиков. По данному факту идет доследственная проверка.

Напомним, в июле в Казани был найден мертвый 13-летний мальчик, он также скончался из-за отравления газом из заправки зажигалок.