Популярный блогер Илья Варламов рассказал о «туалете для скота» в отделении ГИБДД Казани

Популярный российский блогер Илья Варламов рассказал о "туалете для скота", который находится в отделении №3 отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Казани на улице Модельная, фотографии появились на его сайте.

- Казань претендует на роль третьей столицы: богатый город, богатый регион, но вот отношение к людям подкачало, - написал блогер.

Илья Варламов сравнил туалет в Японии, где "можно зайти и остаться человеком", и в Казани, где "чувствуешь себя говном".

В ГИБДД РТ, как передает "Реальное время", сообщили, что этот туалет на балансе дорожной инспекции не находится, как и на балансе другой организации, то есть, он бесхозный.

Некоторое время назад туалет был отдан городскими властями в аренду частникам. Те навели в туалете порядок, но стали брать плату за его посещение, что вызвало возмущение общественных организацией. В результате частники с объекта ушли, он вновь стал бесплатным, но теперь там всюду грязь.