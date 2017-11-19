«Мальчик, который на «ты» с триллионами». Как юный математик из Казани удивил Галкина

Накануне на Первом канале в шоу Максима Галкина «Лучше всех» выступил шестилетний математик из Казани Александр Мишагин.

- В свои шесть лет он произвел столько же математических вычислений, сколько и среднестатистический офисный калькулятор. Мальчик, который на «ты» с триллионами и квадриллионами, - представил участника ведущий шоу.

Во время своего выступления маленький математик удивил Галкина тем, что он может в уме умножать шестизначные числа на два.

Напомним, ранее на шоу «Лучше всех» выступил пятилетний казак из Казани Иван Шуваров. Во время выступления Ваня поразил ведущего, сказав, что у казаков есть поговорка: «Хлеб да вода — еда для казака». Также он показал, как кручинится казак, а затем спел казачью песню «Любо, братцы, любо».