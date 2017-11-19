Наверх
Девушки без сознания и посланная на ... "имбицилка": в Казани прошел концерт Скриптонита
11:34, сегодня3
«Мальчик, который на "ты" с триллионами». Как юный математик из Казани удивил Галкина
11:48, сегодня
ТВ-3 запускает шоу нового формата «Чернобыль. Зона обсуждения»
11:11, сегодня3
Сергей Безруков рассказал Путину о плачущих актерах театра в Челнах
11:03, сегодня3
Жительница Казани с тревожной кнопкой спасла магазин от ограбления
Глава Минздрава Татарстана заявил, что прекращает бриться
10:59, сегодня11
Реклама
Усердные тренировки – трамплин для новых побед
10:58, сегодня2
В Госдуму внесен закон о Конституционном собрании для изменения "либеральной" Конституции
10:40, сегодня7
Как приобрести квартиру от компании «Унистрой» в беспроцентную рассрочку
Заммэра Нижнекамска попросила СМИ не чернить всех подряд в полиции после суицида парня
10:27, сегодня7
Метшин попросил убрать машины, мешающие очистке дворов от снега
10:07, сегодня19
Сотрудник ProKazan.ru на один вечер стал сварщиком и понял, что ошибся с выбором профессии
10:00, сегодня3
«Пятёрочка» будет регулярно пополнять «банк еды» для малоимущих «продуктами на миллион»
В Челнах в бэби-боксе нашли нового ребенка‍
09:50, сегодня10
Мнение эксперта: где в Казани найти «правильный» стейк
09:01, сегодня3
СМИ: под Казанью начальник поста пожарной охраны МЧС сломал нос подчиненному на работе
08:59, сегодня15
В России собираются упростить разводы
08:34, сегодня12
В Татарстане "Нива" опрокинулась в кювет: погибли два человека‍
08:26, сегодня3
В Казани ожидается +4 градуса
06:56, сегодня1
Казань за неделю: отставки в УВД Нижнекамска, 6 кандидатов в президенты и сын экс-министра
17:32, 19.11.201720
Под Казанью погибли женщина и парень из Кирова, снимавшие комнату в полуразрушенном доме
15:38, 19.11.20176
В Альметьевске сбежал из дома 5-летний мальчик
14:19, 19.11.201710
СМИ: в РТ детям выдали учебники с "президентом государства Татарстан" Миннихановым
13:59, 19.11.2017144
В Татарстане из-за загоревшегося матраса погиб мужчина
12:43, 19.11.20179
Девушка из Казани, игравшая слона, стала новой участницей "Дома 2"
11:08, 19.11.201721
В Казани "плачущая блогер Алина" провела фан-встречу вместе с Екатериной Гамовой
10:39, 19.11.201721
СМИ: жители России возмутились из-за "отмены" полигамии среди мусульман в Татарстане
10:31, 19.11.201740
В Татарстане начались референдумы о том, хотят ли жители районов скидываться на нужды сел
10:05, 19.11.201746
На проспекте Победы водитель грузовика раздавил пешехода
09:35, 19.11.201739
В Татарстане сегодня ожидается мокрый снег
09:05, 19.11.2017
Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом»
21:37, 18.11.20176
55% читателей ProKazan недовольны качеством еды в школьных столовых
18:52, 18.11.201722
Народы России попросили Путина включить национальные языки в обязательную программу
17:10, 18.11.2017200
Девушки из Казани претендуют на титул Miss Model of the World – 2017
16:25, 18.11.201719
В Татарстане могут вернуть прямые выборы мэров
15:22, 18.11.201730
Миллиардер Усманов, ставший почетным жителем Казани, хочет купить бельгийский ФК
14:25, 18.11.201724
В Марий Эл рассказали о мошенниках, собирающих деньги для доставленной в Казань девочки
13:47, 18.11.20178
Призывник из Казани, выпавший из поезда в Чите, стал инвалидом: следователи закрыли дело
12:59, 18.11.201740
У жителя Казани приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника
11:47, 18.11.201758
Президент РТ предложил китайской компании Huawei открыть центр разработок в Иннополисе
10:59, 18.11.201753
Компания ПСО «Казань» достроит стадион в Самаре не раньше, чем за 2 месяца до ЧМ-2018
10:13, 18.11.201725
В Зеленодольске сгорел дом, в котором жила молодая семейная пара
09:26, 18.11.20178
В конце декабря из Казани открывается новый рейс в ОАЭ
09:01, 18.11.20173
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +2 градуса
07:01, 18.11.2017
"Ак Барс" не забросил ЦСКА ни одной шайбы и проиграл
21:54, 17.11.201710
Авиакомпании повысили цены на билеты в города ЧМ‐2018, включая Казань, на 40 процентов
19:08, 17.11.201715
Дизайнер Александр Терехов в Казани о платье для Полины Гагариной и коллаборации с Собчак
18:49, 17.11.2017
Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России
18:47, 17.11.2017113
В Казани родители назвали детей Эрмина и Хаят
18:19, 17.11.201717
Пострадавшую девочку в ДТП с 15 погибшими в Марий Эл привезут на вертолете в Казань
17:46, 17.11.20178
В Казани кондуктор троллейбуса напала на автобус: это попало на видео
17:19, 17.11.201736
Завтра в Казани воздух прогреется до 2 градусов
16:41, 17.11.20171
На ремонт самой "убитой" дороги Казани нужно еще 300 млн рублей
16:25, 17.11.201736
В Татарстане ребенку в магазине упавшим шкафом сломало позвоночник
16:25, 17.11.201717
Не просто квадратные метры, а новый стиль жизни
15:59, 17.11.201710
В Татарстане осудили женщину, купившую за 10 тыс рублей девушку-подростка в проститутки
15:52, 17.11.201730
Полиция Казани задержала лидера группировки «Новотатарская» по подозрению в вымогательстве
15:47, 17.11.201770
Видео с девочкой, плачущей из-за татарского в школе, набрало десятки тысяч просмотров
15:10, 17.11.2017247
Дело о проституции: арестован еще один сотрудник челнинского ОБОП
14:47, 17.11.201712
В Челнах девушка попыталась убить мать из-за голосов в голове
14:30, 17.11.201715
Фишман опубликовала видео о том, как прошло заполнение водой Лебяжьих озер
14:12, 17.11.201722
20 лет до пенсии и 200 тысяч рублей на счете – как увеличить свой доход на старость
14:07, 17.11.201711
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Девушки без сознания и посланная на ... «имбицилка»: в Казани прошел концерт Скриптонита

Девушки без сознания и посланная на ... "имбицилка": в Казани прошел концерт Скриптонита
16+
Фото: скриншот
Рэп-исполнитель потребовал убрать фанатку, которая хватала исполнителя за обувь

В Казани популярный рэп-исполнитель Скриптонит обматерил девушку, которая хватала его за обувь в то время, как он пытался помочь фанатке, потерявшей сознание во время концерта, видеозапись была опубликована в Instagram

Рэпер завершил исполнение одной песни, после этого из-за духоты в зале одной девушке стало плохо, ее подняли на сцену и унесли. К Скриптониту начала приставать другая поклонница, хватая его за обувь и смеясь. Рэпер нецензурно послал девушку, спрашивая, что с ней не так, и потребовал от охранника вывести ее из зала.

Девушка сначала не уходила, а затем начала убегать от охранника, в итоге после погони по бару ее удалось увести.

- Извините меня, пожалуйста, за мой французский. Просто я не терплю таких людей, -  заявил, обращаясь к поклонникам, музыкант.

Кстати

Скриптонит — 27-летний Адиль Жалелов, один из самых популярных русскоязычных рэперов. В 2015 году выпустил свой пока единственный полноформатный альбом "Дом с нормальными явлениями".

Н. Вильданов, 20.11.2017, 11:34
Тэги: Искусство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин20 ноября 2017, 11:39
этого nuдора в Химках видел
деревянными членами торгует (с)
0
3
Согласны с автором?
Горожанин20 ноября 2017, 11:46
Дэбилизм м///я
0
1
Согласны с автором?
Лох серебристый20 ноября 2017, 11:46
Скриптонит - кусок отходов человеческой жизнедеятельности. Другого звания не заслужил.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин20 ноября 2017, 11:55
Я бы это [***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 ноября 2017, 11:56
Кто этот опустившийся гражданин? Что он в своей жалкой жизни успел сделать хорошего? Обматерил девушку? Да, великий образец для восхищения.
Гнать его ссаными тряпками из города, воздух станет чище.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 ноября 2017, 11:56
Я бы это Goвно не трогал, даже если заплатили...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 ноября 2017, 11:58
Развелось этих псевдорэпперов как [***]
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 8
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru