Девушки без сознания и посланная на ... «имбицилка»: в Казани прошел концерт Скриптонита

Рэп-исполнитель потребовал убрать фанатку, которая хватала исполнителя за обувь

В Казани популярный рэп-исполнитель Скриптонит обматерил девушку, которая хватала его за обувь в то время, как он пытался помочь фанатке, потерявшей сознание во время концерта, видеозапись была опубликована в Instagram.

Рэпер завершил исполнение одной песни, после этого из-за духоты в зале одной девушке стало плохо, ее подняли на сцену и унесли. К Скриптониту начала приставать другая поклонница, хватая его за обувь и смеясь. Рэпер нецензурно послал девушку, спрашивая, что с ней не так, и потребовал от охранника вывести ее из зала.

Девушка сначала не уходила, а затем начала убегать от охранника, в итоге после погони по бару ее удалось увести.

- Извините меня, пожалуйста, за мой французский. Просто я не терплю таких людей, - заявил, обращаясь к поклонникам, музыкант.

Публикация от ALTAN - творческое объединение (@altan_official) Ноя 19 2017 в 10:01 PST

Публикация от (это я) (@ol_esy.a) Ноя 18 2017 в 11:40 PST

Скриптонит — 27-летний Адиль Жалелов, один из самых популярных русскоязычных рэперов. В 2015 году выпустил свой пока единственный полноформатный альбом "Дом с нормальными явлениями".