В Госдуму внесен закон о Конституционном собрании для изменения «либеральной» Конституции

В свою очередь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против этой инициативы

Депутат от КПРФ и зампредседателя комитета по культуре Владимир Бортко внес в конце прошлой недели в Госдуму закон о конституционном собрании, органе с полномочиями учредительной власти, который может менять основной закон страны. Об этом сообщает "Медиазона".

По мнению Бортко в основном законе страны необходимо закрепить понятие "русский народ". Кроме того, конституция не устраивает парламентария потому, что "написана либералами" и ему кажется неприемлемым пункт, который гласит, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.

В свою очередь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против инициативы Бортко о созыве конституционного собрания. На своей страничке в Facebook Фаррахов написал: "В.В. Бортко, 1988, Собачье сердце: Да и уважение! В.В. Бортко, 2017: Нет, никогда!".

Накануне "Фонтанка" опубликовала интервью с Владимиром Бортко, по словам депутата, в Конституцию следует вписать фразы: "Мы — русский народ и народы Российской Федерации — объединены общей судьбой на своей земле" и "Высшая цель государства — защита личности гражданина, сохранение и умножение численности граждан всех наций и народностей страны»". Статью 2 Конституции, в которой человек, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью, Бортко хочет переписать целиком: "Отечество, Родина — как содружество народов и равноправных, свободных граждан осуществляющих свои обязанности по отношению к другим, и свою общую ответственность — являются высшей ценностью Российской Федерации. Признание и соблюдение прав и свобод гражданина — обязанность государства".

Наконец, Бортко предлагает изменить девятую статью Конституции, в которой говорится о земле и природных ресурсах "как основе жизни и деятельности народов". По его мнению, эта статья должна звучать жестче: "Природные ресурсы принадлежат народу".

По его словам, внесение законопрокта является только его личной инициативой.

Отметим, до Бортко процесс формирования Конституционного собрания депутаты пытались запустить как минимум пять раз, но каждый раз неудачно.