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В Госдуму внесен закон о Конституционном собрании для изменения «либеральной» Конституции

В Госдуму внесен закон о Конституционном собрании для изменения "либеральной" Конституции
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Фото: wikimedia.org
В свою очередь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против этой инициативы

Депутат от КПРФ и зампредседателя комитета по культуре Владимир Бортко внес в конце прошлой недели в Госдуму закон о конституционном собрании, органе с полномочиями учредительной власти, который может менять основной закон страны. Об этом сообщает "Медиазона".

По мнению Бортко в основном законе страны необходимо закрепить понятие "русский народ". Кроме того, конституция не устраивает парламентария потому, что "написана либералами" и ему кажется неприемлемым пункт, который гласит, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.

В свою очередь депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против инициативы Бортко о созыве конституционного собрания. На своей страничке в Facebook Фаррахов написал: "В.В. Бортко, 1988, Собачье сердце: Да и уважение! В.В. Бортко, 2017: Нет, никогда!".

Накануне "Фонтанка" опубликовала интервью с Владимиром Бортко, по словам депутата, в Конституцию следует вписать фразы: "Мы — русский народ и народы Российской Федерации — объединены общей судьбой на своей земле" и "Высшая цель государства — защита личности гражданина, сохранение и умножение численности граждан всех наций и народностей страны»". Статью 2 Конституции, в которой человек, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью, Бортко хочет переписать целиком: "Отечество, Родина — как содружество народов и равноправных, свободных граждан осуществляющих свои обязанности по отношению к другим, и свою общую ответственность — являются высшей ценностью Российской Федерации. Признание и соблюдение прав и свобод гражданина — обязанность государства".

Наконец, Бортко предлагает изменить девятую статью Конституции, в которой говорится о земле и природных ресурсах "как основе жизни и деятельности народов". По его мнению, эта статья должна звучать жестче: "Природные ресурсы принадлежат народу".

По его словам, внесение законопрокта является только его личной инициативой.

Отметим, до Бортко процесс формирования Конституционного собрания депутаты пытались запустить как минимум пять раз, но каждый раз неудачно.

Н. Вильданов, 20.11.2017, 10:40
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин20 ноября 2017, 10:47
Отличная новость, Жириновский тоже самое предлагал..Русский народ и остальные народы...живущие на одной территории..
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Горожанин20 ноября 2017, 11:20
А толку? Как клали на Конституцию, так и будут класть. B-|
Или ложить....
0
2
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Горожанин20 ноября 2017, 11:23
Надо объединять территории в губернии и заканчивать с национализмом. Кто против восстанавливать города севморпути хоть будет толк.
0
1
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Горожанин20 ноября 2017, 11:25
Никто не будет ничего менять. В конституции все народы России защищены,кроме русских. А вот что говорится в «Декларации ООН о правах коренных народов».
«Статья 3.
Русские имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие».

«Статья 4.
Русские при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций».
«Статья 5.
Русские имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они того желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства».
«Статья 7.
…2. Русские имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытного народа и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую».
«Статья 8
…2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты в отношении:
а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение русских целостности как самобытного народа или их культурных ценностей, или этнической принадлежности;
b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение русских своих земель, территории или ресурсов;
с) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;
d) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;
е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против русских».
«Статья 12
1. Русские имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших». …
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Горожанин20 ноября 2017, 11:31
«Статья 13
1. Русские имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их». …

«Статья 14
1. Русские имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения». …
«Статья 16
1. Русские имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо дискриминации». …
«Статья 18
Русские имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений».
«Статья 26
1. Русские имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали». …

«Статья 32
1. Русские имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других ресурсов.
2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с русскими через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или других ресурсов».

«Статья 40
Русские имеют право на доступ и быстрое решение в рамках справедливых процедур урегулирования конфликтов и споров с государствами или другими сторонами, а также на эффективные средства правовой защиты в случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав».
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Горожанин20 ноября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Надо объединять территории в губернии и заканчивать с национализмом. Кто против восстанавливать города севморпути хоть будет толк.
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Тебе рассказать, как это закончится, или сам сообразишь?

Даже в советское время, когда под лозунгом интернационализма прижимали всех, кто себя ассоциировал с национальными культурами (русские тут не исключение), существовали асср. То есть у Татарстана формальная автономия была всегда, даже при Советском Союзе.

Чем сильнее пытаться нивелировать национальные символы, тем будет больше людей, которым это будет казаться несправедливым и которые захотят все изменить. Причем менять будут пытаться не умеренные рассудительные люди, а всякие азатлыки, Фуазии Байрамовы и приверженцы агрессивной трактовки Ислама.

Национальный вопрос вещь тонкая, он у людей ассоциируется с вопросом коллективной свободы и принадлежности к некой общности, это самые глубокие биологические вещи, связанные с гормонами и биохимией человека. Пытаться сделать вид, что его не существует - это как кипящую кастрюлю крышкой накрыть.
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Горожанин20 ноября 2017, 11:44
Ну и че это за основной закон, когда по инициативе каждого замаразмевшего режиссера туда чето могут вписать или чето вычеркнуть, а конституционный суд одни и те же положения то так, то эдак трактует (о сроках президентства, например)
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