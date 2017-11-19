В Челнах в бэби-боксе нашли нового ребенка‍

В Набережных Челнах в бэби-боксе КДМЦ был найден грудной ребенок, об этом сообщают "Челнинские известия".
Двухмесячная девочка была обнаружена в полночь в субботу, она была завернута в детское одеяло. Вместе с ней была оставлена сумка, в которой лежали подгузники, пустая бутылочка для кормления и записка, написанная, по всей видимости, матерью. В ней указано, что женщина осознает свой поступок, но не в состоянии дать ребенку всего того, что может дать обеспеченная семья.
Напомним, впервые в этот бэби-бокс подкинули ребенка минувшей зимой. Сам бэби-бокс появился в КДМЦ в мае 2015 года, при этом в Казани нет ни одного бэби-бокса.
Справка
Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.
Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.