Под Казанью погибли женщина и парень из Кирова, снимавшие комнату в полуразрушенном доме

В Выскогорском районе Татарстана в Новых Бирюлях на пожаре погибли 40-летняя женщина и 24-летний парень из Кировской области, снимавшие комнату в доме, который в 2015-году был признан ветхим и расселен. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался сегодня ночью в 3.20. Прибывшие спасатели выяснили, что 60-летний мужчина сдавал комнату в одноэтажном доме двум приезжим жителям, сам пенсионер также проживал в доме незаконно, так как строение было расселено еще несколько лет назад.

Пожарные потушили огонь, при разборе дома были найдены обгоревшие тела. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.