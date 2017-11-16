На ремонт самой «убитой» дороги Казани нужно еще 300 млн рублей

Ремонт улицы Магистральная должен пройти в следующем году

Стоимость полного ремонта улицы Магистральной, которая была признана самой "убитой" дорогой Казани, составит 314 млн рублей, об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с жителями, говорится на официальном портале мэрии города.

Жительница дома по улице Параллельно-Прогонная обратилась к мэру с просьбой отремонтировать улицу Магистральная, которая является единственной дорогой, ведущей в жилые массивы Отары, Кукушкино, Старое Победилово, Новое Победилово, Поповка.

По словам Метшина, отремонтировать дорогу по поручению Рустама Минниханова собираются на следующий год, сейчас там идут проектные работы. В ходе работ будет отремонтирована не только проезжая часть, но и ливневая канализация.

Отметим, в 2016 году на улице Магистральная прошел ямочный ремонт, но должного эффекта он не дал.

Напомним, ранее на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось "кресло мэра". Яма настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло.