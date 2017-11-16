Дело о проституции: арестован еще один сотрудник челнинского ОБОП

Накануне Советский районный суд Казани отправил под стражу еще одного сотрудника межрайонного отдела УБОП МВД Татарстана из Набережных Челнов 35-летнего Сергея Якупова, сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что ему предъявлено обвинение в организации занятий проституцией с применением насилия или под угрозой его применения (ст. 241 УК). Он пробудет под домашним арестом до 12 января.

Напомним, ранее по той же статье был арестован и и.о. начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Набережных Челнов Азат Садриев и его заместитель Радик Галиуллин. Следственный комитет подозревает их причастными к избиению мензелинского предпринимателя Олега Бармашова и крышеванию проституции.