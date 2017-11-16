В Казани почтили память 50 жертв крушения самолета в 2013 году

Траурный митинг состоялся в аэропорту города

В аэропорту Казани сегодня прошел траурный митинг в память о жертвах крушения самолета "Боинг-737", произошедшего в 2013 голу, об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Митинг состоялся на территории мемориального комплекса аэропорта.

- В начале церемонии всех жертв авиакатастрофы вспомнили поименно. Собравшиеся почтили память жертв авиакатастрофы минутой молчания и возложили цветы к мемориалу с именами погибших, - уточняется в сообщении.

В мероприятии приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин и бывший премьер-министр Ильдар Халиков.