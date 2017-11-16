Годовщина авиакатастрофы в Казани : пассажиры перед смертью писали родным о любви

В годовщину трагедии портал ProKazan.ru вспоминает погибших пассажиров и членов экипажа

17 ноября при посадке в казанском аэропорту разбился «Боинг-737». На борту находилось 44 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. За несколько часов до падения некоторые из тех, кто находился на борту, успели отправить весточки своим друзьям и родным, но многие не смогли. Никто из пассажиров не предполагал, что обычный рейс «Москва-Казань» станет для них последним...

Снимок на вечную память для Романа Скворцова

Известный российский спортивный комментатор потерял в этой катастрофе сразу двоих самых дорогих для него людей: жену Эллину и 10‑летнюю дочку Дашу. Уже находясь на борту «Боинга‑737», они сделали перед взлетом фотографию и послали ему весточку о том, как сильно его любят. Этот снимок стал последним… «Люблю своих девчонок», – подписал фотографию убитый горем Роман в своем микроблоге.

Виктория Згурская расстроилась, что чуть не опоздала на самолет

Женщина летала на выходные в Москву, чтобы навестить брата. В Казань возвращалась на том самом «Боинге». Перед вылетом в аэропорту она зашла выпить кофе и… чуть не опоздала на посадку из-за нерасторопности официантов.

«Счет принесли одновременно с объявлением посадки. Оказывается, это было объявление посадки для опоздавших», – написала она у себя в блоге. А спустя час ее телефон стал недоступен.

О том, что произошло, друзья Виктории узнали лишь после того, как ее сын Илья написал у нее на страничке: «Мама погибла, ее рейс взорвался при посадке в Казани»…

Мама пилота, узнав о смерти сына, попала в реанимацию

73‑летняя Филлена Салихова, узнав, что ее сын пилотировал разбившийся «Боинг», попала в реанимацию с сердечным приступом.

Коллега погибшего командира экипажа в беседе с корреспондентом «Pro Города» признался:

– Там остались мои коллеги и друзья! К сожалению, сегодня небо выбрало ИХ! Скорбим! А мне вечером (уже на следующий день после крушения самолета – прим. автора) в рейс…

Донна Булл летела в Казань, чтобы учить школьников

Ее встречал в аэропорту наш земляк Ильдус Галимов. По словам мужчины, в тот вечер в аэропорту было очень мало встречающих и даже таксистов.

– В 19.50 ко мне подошел мужчина и сказал, что тоже встречает рейс из Москвы, – вспоминает Ильдус. – Говорит со слезами на глазах: «Я видел взрыв… А у меня дочь в том самолете»…

У Донны, которая погибла в авиакатастрофе, тоже были дети. Но они остались на земле, а не в разбившемся самолете…

Ирек Минниханов отговорил жену от рокового полета

Сын президента Татарстана должен был лететь в Казань вместе со своей супругой Антонией Гришар, но в самый последний момент Ирек передумал: он опасался за здоровье супруги и их будущего ребенка. Не обошлось без мистики. Как рассказали друзья в программе «Пусть говорят», на свадьбу они сделали шутливый видеоклип-капустник, в котором Ирек, как и герои популярного сериала «Остаться в живых», терпит авиакатастрофу. К сожалению, через три месяца он оказался в роковом «Боинге-737». Айрат Садрутдинов торопился домой к жене и маленькому сыну На одном из своих последних снимков Айрат стоит на фоне самолета. «Это был хороший и искренний человек, который мог помочь в трудную минуту. Таким его и буду всегда помнить», - подпишут после катастрофы этот снимок друзья. Мстислав Камашев летел, чтобы навестить беременную жену Один из умнейших людей Татарстана, еще в школе удивлял учителей своими способностями. Впервые о мальчике-вундеркинде заговорили, когда в возрасте 13 лет он с легкостью поступил в Казанский государственный университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Конкурс был почти 5 человек на место. В 18 он окончил ВУЗ, поступил в аспирантуру и параллельно работал в крупном коммерческом банке. На Боинге возвращался из Москвы, его ждала беременная жена.

Список всех погибших на борту "Боинга"

Пассажиры:

1. Ирек Минниханов

2. Александр Антонов

3. Юрий Ляшин

4. Абдулла Сибгатуллин

5. Мария Сибгатуллина

6. Дмитрий Музычук

7. Маргарита Ошуркова

8. Виктория Щукина

9. Булат Сафин

10. Павел Прокофьев

11. Анна Кучерова

12. Елена Смоленцева

13. Николай Смоленцев

14. Алина Хафизова

15. Татьяна Мангушева

16. Яна Баранова

17. Александр Янкилайкис

18. Донна Каролина Булл

19. Резеда Фазлеева

20. Ольга Морозова

21. Виктория Сгурская

22. Диана Гаджиева

23. Дарья Арташева

24. Эллина Скворцова

25. Денис Ветринцев

26. Венера Зарипова

27. Наталья Акулинина

28. Ирина Ивашкевич

29. Геннадий Макаров

30. Рустам Гужиев

31. Роман Пархоменко

32. Альбина Зарипова

33. Наталья Дрантусова

34. Руслан Назиров

35. Евгений Князев

36. Алина Кашапова

37. Анастасия Стехова

38. Юрий Бурдин

39. Айрат Садрутдинов

40. Мстислав Камашев

41. Елена Кузнецова

42. Алия Ахметшина

43. Диляра Рашитова

44. Диана Сафиуллина

Члены экипажа:

1. Рустем Салихов

2. Виктор Гуцул

3. Нурия Зарифуллина

4. Ольга Кабанова

5. Инга Гарифуллина

6. Дамир Хайдаров