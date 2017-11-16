В Казани следователь, протащивший инспектора, написал заявление, обвинив в сломанном носе

Сейчас началась доследственная проверка в отношении четырех сотрудников ГИБДД, которые вытащили следователя из машины

В Казани 25-летний военный следователь Игоря Пилипенко, который протащил по центру города лейтенанта, написал заявление на сотрудников ГИБДД, сломавших ему нос, об этом сообщили в Главном Военном следственном управлении СК РФ.

- По заявлению Пилипенко начата доследственная проверка в отношении 4 сотрудников ГИБДД, применивших к нему насильственные действия, в результате чего у него сломан нос. Согласно медицинскому заключению во время правонарушения Пилипенко в состоянии алкогольного опьянения не находился, - отметили в СК.

Также в ведомстве продолжается проверка и в отношении самого Игоря Пилипенко.

Напомним, как рассказал пострадавший сотрудник ГИБДД, 8 ноября он дежурил на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, в какой-то момент он заметил машину, совершившую поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора. Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили.

Инспектор подошел в водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед. "Я от удара машины пролетел метров шесть-семь и упал на асфальт", – рассказал инспектор.

В итоге сотрудники ГИБДД совместно задержали нарушителя.