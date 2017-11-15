Участковые из РТ раскрыли 5000 преступлений, в том числе изнасилование в гостинице «Кварт»

Накануне Для участкового ProKazan.ru узнал о трудностях этой профессии

17 ноября отмечается День участкового. 94 года назад в этот день была создана служба участковых уполномоченных милиции. Сейчас в Татарстане работают почти 1200 участковых: 790 городских и 390 сельских. Почти за каждым служащим закреплен участок с населением около 3000 человек.

Накануне праздника начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ, полковник полиции Зуфар Гарафиев рассказал о работе участковых.

— Служба участкого предполагает 24-часовое нахождение на рубеже. Любая заявка и происшествие на участке — и он должен быть на месте. Когда я начинал работать участковым, дома практически ни одной ночи не ночевал. В мой административный участок входила территория от Колхозного рынка и ж/д вокзала до речного порта. Весь негатив, который можно было представить, был сосредоточен там. Поэтому первые 1,5-2 года я проводил сутками на участке.

«Служба участкового — служба 100 и более обязанностей»

Участковый — это многофункциональный служащий. Он занимается предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений. На его плечах лежит обеспечение безопасности граждан, охрана общественного порядка, выявление правонарушений, контроль за неблагополучными семьями, трудными подростками, условно-досрочно освобожденными и многое другое.

Согласно статистике, 26% преступлений, раскрываемых органами внутренних дел, раскрывается участковыми. И это не только мелкие административные нарушения, но и тяжкие и особо тяжкие преступления.

4 ноября в казанской гостинице «Кварт» 36-летний житель Атнинского района Алмаз Нуриев изнасиловал 37-летнюю женщину и надругался над двумя школьницами. На следующий день участковый совместно с уголовным розыском задержали злоумышленника.

По словам Зуфара Гарафиева, примеров, когда участковые раскрывают тяжкие преступления, много. Все же основной их работой остается профилактика правонарушений. Задача — показать, что участковый на территории своего обслуживания является законным представителем власти и в любую минуту готов придти на помощь нуждающимся.

— Основной критерий оценки работы участковых — это общественное мнение. Как жители районов отзываются об участковом и что думают о его работе. Важно, насколько своевременно он приходит на помощь и отзывается на их чаяния, — рассказал Гарафиев.

Полковник полиции отметил нехватку участковых: в штате должно быть 1300 человек, а работает менее 1200. Причина, по его словам, в том, что новых сотрудников (особенно молодых) отталкивает большая нагрузка,ответственность и «тяжелая и неблагодарная» работа.