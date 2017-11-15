СМИ: на российских прилавках появится молоко с синеватым оттенком

Минсельхоз внес в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции» поправки, согласно которым восстановленному молоку будет разрешено иметь синеватый оттенок, пишут «Известия».

Сообщается, что производимое из сухого молока и воды восстановленное молоко можно будет отличить от прочих по синему оттенку, цельное молоко останется белым, а стерилизованный напиток будет иметь светло-кремовый цвет.

- Синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка, - поясняют в ведомстве.

Отмечается, что, принятые поправки, существенно помогут производителям, которые испытывают проблемы при подтверждении их соответствия.