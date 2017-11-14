Дефицит бюджета Казани на 2017 год вырастет до 1 млрд рублей

Сегодня депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Так, с учетом данных изменений дефицит бюджета вырастет до 1 млрд рублей. Доходы составят 20,6 млрд рублей, расходы — 21,6 млрд рублей.
- Бюджету Казани выделены субсидии в размере 152,4 млн рублей на возмещение недополученных доходов коммунальщиков, - пояснил начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.
Также в бюджете предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений — 101 млн рублей, на горячее питание льготных категорий школьников – 63 млн рублей, разработку генплана города – 25,7 млн рублей, снос отселенных домов – 5 млн рублей, кадровое обеспечение системы здравоохранения – 3 млн рублей.