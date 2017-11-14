В Татарстане мужчины начали сбривать бороды и усы ради бесплатной проверки простаты

В Татарстане мужчины начали сбривать бороду и усы в поддержку акции "Бородабрь", в обмен в Минздраве РТ пообещали бесплатное УЗИ простаты. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Акция стартовала 1 ноября, ее суть заключается в том, что мужчина должен сбрить растительность на лице и выложить в социальные сети фото до и после бритья с хэштегом "бородабрь". Таким образом татарстанцы начинают месяц "с чистого лица" и до 1 декабря заново отращивают растительность.

- Принятие решения о проведения такой акции не случайно. В 2016-ом году заболеваемость злокачественными образованиями среди мужчин составила 420 на 100 тысяч населения, что на 9,2 больше чем среди женщин, - заявила начальник отдела профилактической помощи Министерства здравоохранения РТ Елена Хафизова.

Всем участникам министерство здравоохранения предоставит возможность бесплатно пройти узи простаты, а самых активных ждет стрижка бороды в барбершопе.

Полузащитник футбольной команды "Рубин" Магомед Оздоев и участник музыкальной группы "Прогульщики" Владимир Жирнов уже поддержали эту акцию.