Под Казанью парень спас двух пьяных пенсионерок, тонущих в озере

Под Казанью в поселке Васильево 26-летний Никита Решетов спас пьяных женщин 76 и 83 лет, которые тонули в озере Карасиха, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИМС и МЧС.

Происшествие случилось примерно в 17 часов, парень во время прогулки услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел в 3 метрах от берега по пояс в воде женщину. Он нырнул в воду и достал пенсионерку, которая рассказала, что вместе с ней была ее подруга.

- Нырнув в воду, глубина в этом месте составляет 2-2,5 метров, парень спас и вторую женщину, - сообщили в ГИМС.

Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "общее переохлаждение" в Васильевскую больницу.

Решается вопрос о награждении парня.