В Нижнекамске после сообщений о пытке «слоником» в полиции сняли с должности главу УВД

Также были наказаны еще большое количество полицейских

В Нижнекамске был освобожден от должности глава УВД Роберт Хуснутдинов, такое решение было принято после сообщений о пытке "слоником" и суицида Ильназа Пиркина, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

В полиции города было обнаружено большое количество нарушений, были уволены четверо полицейских за отсутствие документального оформления задержания и отсутствии необходимости в длительном нахождении задержанного в помещении полиции.

Замглавы следственного управления УВД был переведен на нижестоящую должность.

- Заместитель начальника управления - начальник полиции, двое его заместителей, начальник уголовного розыска и начальник службы участковых уполномоченных полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в МВД.

Еще 10 полицейских были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех полицейских Нижнекамска, подозреваемых в превышении полномочий.

Напомним, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке "слоником" (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух).

Расследование продолжается.