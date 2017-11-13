В Казани в гипермаркетах «Ашан» прекратят выдавать бесплатные пакеты

В казанских гипермаркетах французской сети "Ашан" перестанут выдавать бесплатные пакеты-майки, такое решение было принято руководством сети во всех магазинах по всей России. Об этом сообщили в самой компании.

- Отказ от бесплатного распространения пакетов — одно из требований Гринпис, - отмечается в сообщении.

Бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки. В некоторых магазинах сети пакеты не выдают бесплатно уже с первого ноября.

- Мы надеемся, что руководство "Ашана" обратит внимание на остальные предложения Гринпис и постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов. Это существенно снизит вред природе, который наносят ей ретейлеры, — заявил Александр Иванников, эксперт проекта "Ноль отходов" Гринпис России.

Напомним, в Казани на сегодняшний день два гипермаркета "Ашан" - в ТЦ "Южный" и ТЦ "Парк Хаус".