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В Казани в гипермаркетах «Ашан» прекратят выдавать бесплатные пакеты

В Казани в гипермаркетах "Ашан" прекратят выдавать бесплатные пакеты
16+
Фото: архив ProKazan

В казанских гипермаркетах французской сети "Ашан" перестанут выдавать бесплатные пакеты-майки, такое решение было принято руководством сети во всех магазинах по всей России. Об этом сообщили в самой компании.

- Отказ от бесплатного распространения пакетов — одно из требований Гринпис, - отмечается в сообщении.

Бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки. В некоторых магазинах сети пакеты не выдают бесплатно уже с первого ноября.

-  Мы надеемся, что руководство "Ашана" обратит внимание на остальные предложения Гринпис и постепенно выведет из оборота все виды одноразовых пластиковых пакетов. Это существенно снизит вред природе, который наносят ей ретейлеры, — заявил Александр Иванников, эксперт проекта "Ноль отходов" Гринпис России.

Напомним, в Казани на сегодняшний день два гипермаркета "Ашан" - в ТЦ "Южный" и ТЦ "Парк Хаус".

Н. Вильданов, 14.11.2017, 16:33
Тэги: Торговые центры Казань
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Комментарии

Горожанин14 ноября 2017, 16:39
Причем здесь Гринпис? Ашан погоды не делает...
5
7
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Горожанин14 ноября 2017, 16:41
0
0
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Дима14 ноября 2017, 16:43
Французы-нищеброды
6
6
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угу14 ноября 2017, 16:58
е..ный грын пыс.
и да, публиковать новость за день (при том, что завтра уже не выдадут все равно) - дикое западло.
3
2
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Димас люблю пивас14 ноября 2017, 17:10
А Я пиво покупаю и пакеты не нужны! За углом и выпиваю:-D да здравствует гринпыс%-8
2
2
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Горожанин14 ноября 2017, 17:11
я за!!!!!.... не то планета в сраном целофане задохнётся скоро уже
1
3
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Горожанин14 ноября 2017, 17:14
в каментах нищеброды за 2 ру6ля удавятся:-D
1
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Горожанин14 ноября 2017, 17:15
носите в руках?? или платные пакеты не так засоряют окружающую среду??
0
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Горожанин14 ноября 2017, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
носите в руках?? или платные пакеты не так засоряют окружающую среду??
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я тележку выкатываю на парковку
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Горожанин14 ноября 2017, 17:22
Уже до биоралагаемого пластика докапались. Эти клоуны уже поимели проблем когда на нашу нефтяную платформу полезли, видать память коротка, освежить надо.
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Горожанин14 ноября 2017, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
я тележку выкатываю на парковку
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а потом пересыпаешь все в багажник??? без пакетов??? а из машины домой в карманах???
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Горожанин14 ноября 2017, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
А Я пиво покупаю и пакеты не нужны! За углом и выпиваю:-D да здравствует гринпыс%-8
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А в ж@пу долбишься где?:-D
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Горожанин14 ноября 2017, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
в каментах нищеброды за 2 ру6ля удавятся:-D
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согласен братан! Но мы то с тобой богачи! Да ведь? Дай взаймы полтора ляма баксов! Через пару недель верну!:-)
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