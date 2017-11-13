В Татарстане свыше половины владельцев дорогих авто - должники по налогам

Количество зарегистрированных автомобилей дороже 3 млн рублей выросло до 900 штук

В Татарстане свыше 60 процентов должников по транспортному налогу - владельцы дорогих машин от 3 млн рублей, об этом рассказал руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в кабмине РТ.

По итогам 2016 года жители Татарстана не заплатили налогов на 2 млрд рублей, 1,2 из которых — по транспортному налогу. При этом в Татарстане по итогам 2016 года количество зарегистрированных автомобилей дороже 3 млн рублей (по ним установлен повышающий коэффициент транспортного налога) выросло до 900 штук.

- Почему люди не платят? Вопрос ментальности. Большинство граждан, конечно, законопослушные и платят налоги в срок, но некоторые граждане в силу тех или иных причин [не платят]. Купил он дорогую машину в кредит — нужно платить за кредит, плюс ипотека, плюс еще такая значительная сумма транспортного налога — от 30 до 100 тысяч и даже до 200 тысяч рублей — это достаточно серьезная налоговая нагрузка. Я прошу наших граждан соизмерять свои возможности при приобретении дорогостоящих автомобилей, - заявил чиновникю

По его словам, если машина стоит более 3 млн рублей и ее мощность составляет свыше 600 л. с., то налог однозначно будет выше 100 тыс. рублей. Сумма пени при этом будет составлять 300 рублей в день, или примерно 9 тыс. рублей в месяц.

Должники по налогам сначала они получат предупреждения от ФНС, после чего материалы будут отправляться в суд, далее взысканием будут заниматься судебные приставы.

Всего в базе налоговиков 2,28 млн татарстанцев. Оплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц необходимо до 1 декабря.