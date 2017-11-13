СМИ: стоимость имущества Татфондбанка оказалась занижена на 189 млн рублей

Итоговая стоимость недвижимого имущества Татфондбанка оказалась занижена на 189 млн рублей, такие данные содержатся письме заместителя Минземимущества РТ Фарита Мусина первому замминистру экономики РТ и директору Депортамента развития предпринимательства Рустему Сибгатуллину. Об этом сообщает "Idel.Реалии".

Согласно отчету на сайте АСВ стоимость недвижимости Татфондбанка составляет 484,8 млн рублей. Всего же стоимость имущества ТФБ оценили в 3 млрд рублей.

Однако в письме чиновников говорилось о том, что рыночная стоимость 106 объектов недвижимости банка составляет не 484,8 млн рублей, а 674,1 млн, именно во столько оценивает имущество банка "Союз оценщиков РТ".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, ИнтехБанка и "Анкор банка" была отозвана лицензия.

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