СМИ: государство начнет платить россиянам алименты

Граждане, которые не могут добиться выплаты алиментов, теперь могут рассчитывать на пособие по потере кормильца от государства. Об этом пишут «Известия».

Однако пособие будут назначать лишь в том случае, если розыск неплательщика не принес результата в течение года. Решение об этом на основании материалов службы судебных приставов будет принимать суд.

- Данная инициатива в первую очередь защитит интересы детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты, - считают эксперты.

Так, согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас суд может принять такое решение только в случае, если розыском должника занималась полиция. Однако сотрудники органов внутренних дел часто отказываются принимать соответствующие заявления.

Теперь суд будет принимать решение на основании информации о гражданине, которую предоставят приставы.